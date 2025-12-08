El presidente de Panamá viajó a Oslo como invitado especial de María Corina Machado para la ceremonia del Nobel de la Paz

El presidente panameño, José Raúl Mulino, ofrece una conferencia de prensa en la Ciudad de Panamá, el jueves 13 de marzo de 2025. (Foto AP/Matías Delacroix)

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajó este domingo a Oslo como invitado especial de María Corina Machado para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, que la líder opositora venezolana recibirá el próximo miércoles 10 de diciembre, informó el Gobierno panameño.

Según el comunicado oficial, Mulino viajó acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y figura entre los cuatro jefes de Estado latinoamericanos invitados por Machado para acompañarla en la ceremonia, junto con Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei (Argentina).

“Como panameño, como presidente y como demócrata, es una gran oportunidad estar allí, respaldar a esta mujer símbolo de la lucha tenaz contra una dictadura que tiene a ese pueblo de Venezuela oprimido, humillado y empobrecido. Será un gran honor compartir con otros mandatarios invitados a este importante acto”, afirmó Mulino, de acuerdo con la nota oficial.

El Gobierno recordó que desde su llegada al poder el 1 de julio de 2024, Mulino expresó su respaldo internacional al movimiento encabezado por Machado para “rescatar la democracia” en Venezuela. Su posición derivó en el rompimiento de relaciones diplomáticas entre Panamá y Venezuela el 29 de julio de 2024, después de que el régimen venezolano se negara a permitir una revisión completa de las actas de las últimas elecciones, marcadas por denuncias de fraude.

La información oficial señaló que Mulino no solo anunció su apoyo al movimiento opositor venezolano, sino que también autorizó recibir en Panamá las actas originales de la votación, con el propósito de custodiarlas como prueba internacional.

Le la líder opositora venezolana recibirá el Premio Nobel de la Paz el próximo miércoles 10 de diciembre

A la ceremonia en Oslo también está previsto que asista el presidente electo Edmundo González Urrutia, exiliado en España y candidato presidencial que se enfrentó al dictador Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024.

Machado, galardonada por “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos y su lucha por una transición pacífica”, expresó públicamente su agradecimiento a Mulino, Peña y Noboa por aceptar la invitación.

El Comité Nobel noruego indicó recientemente que Machado manifestó su intención de viajar a Oslo para recibir el premio, aunque su asistencia permanece incierta. En octubre, la dirigente afirmó que solo podría estar presente si “Venezuela fuera libre”, y agregó que enfrenta amenazas directas y que salir del país pondría en riesgo su seguridad.

En Ciudad de Panamá, al igual que en otros países de América, ciudadanos venezolanos participaron este sábado en las marchas globales “por la paz y la libertad” convocadas por Machado en respaldo a su movimiento opositor.

(Con información de EFE)