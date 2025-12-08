Venezuela

El presidente de Panamá viajó a Oslo como invitado especial de María Corina Machado para la ceremonia del Nobel de la Paz

Según el comunicado oficial, José Raúl Mulino viajó acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y figura entre los cuatro jefes de Estado latinoamericanos invitados por Machado para acompañarla en la ceremonia, junto con Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei (Argentina)

Guardar
El presidente panameño, José Raúl
El presidente panameño, José Raúl Mulino, ofrece una conferencia de prensa en la Ciudad de Panamá, el jueves 13 de marzo de 2025. (Foto AP/Matías Delacroix)

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajó este domingo a Oslo como invitado especial de María Corina Machado para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025, que la líder opositora venezolana recibirá el próximo miércoles 10 de diciembre, informó el Gobierno panameño.

Según el comunicado oficial, Mulino viajó acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y figura entre los cuatro jefes de Estado latinoamericanos invitados por Machado para acompañarla en la ceremonia, junto con Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei (Argentina).

Como panameño, como presidente y como demócrata, es una gran oportunidad estar allí, respaldar a esta mujer símbolo de la lucha tenaz contra una dictadura que tiene a ese pueblo de Venezuela oprimido, humillado y empobrecido. Será un gran honor compartir con otros mandatarios invitados a este importante acto”, afirmó Mulino, de acuerdo con la nota oficial.

El Gobierno recordó que desde su llegada al poder el 1 de julio de 2024, Mulino expresó su respaldo internacional al movimiento encabezado por Machado para “rescatar la democracia” en Venezuela. Su posición derivó en el rompimiento de relaciones diplomáticas entre Panamá y Venezuela el 29 de julio de 2024, después de que el régimen venezolano se negara a permitir una revisión completa de las actas de las últimas elecciones, marcadas por denuncias de fraude.

La información oficial señaló que Mulino no solo anunció su apoyo al movimiento opositor venezolano, sino que también autorizó recibir en Panamá las actas originales de la votación, con el propósito de custodiarlas como prueba internacional.

Le la líder opositora venezolana
Le la líder opositora venezolana recibirá el Premio Nobel de la Paz el próximo miércoles 10 de diciembre

A la ceremonia en Oslo también está previsto que asista el presidente electo Edmundo González Urrutia, exiliado en España y candidato presidencial que se enfrentó al dictador Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024.

Machado, galardonada por “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos y su lucha por una transición pacífica”, expresó públicamente su agradecimiento a Mulino, Peña y Noboa por aceptar la invitación.

El Comité Nobel noruego indicó recientemente que Machado manifestó su intención de viajar a Oslo para recibir el premio, aunque su asistencia permanece incierta. En octubre, la dirigente afirmó que solo podría estar presente si “Venezuela fuera libre”, y agregó que enfrenta amenazas directas y que salir del país pondría en riesgo su seguridad.

En Ciudad de Panamá, al igual que en otros países de América, ciudadanos venezolanos participaron este sábado en las marchas globales “por la paz y la libertad” convocadas por Machado en respaldo a su movimiento opositor.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

José Raúl MulinoPanamáMaría Corina MachadoVenezuelaRégimen de VenezuelaNobel de la PazNobelPremio Nobel de la PazÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Un año sin Nahuel Gallo: el gendarme argentino que la narcodictadura de Maduro y Cabello tiene como rehén

El 8 de diciembre del 2024 el uniformado fue capturado por el régimen chavista. Se sabe que está en el tenebroso centro Rodeo 1. El dramático testimonio de la madre y la pareja. La ofensiva de Trump y el viaje de Milei a Oslo

Un año sin Nahuel Gallo:

Crisis aérea en Venezuela: miles de pasajeros recurren a rutas terrestres para salir del país ante la suspensión de vuelos

La cancelación de itinerarios por parte de doce aerolíneas internacionales obligó a los viajeros a encadenar hasta cinco tramos internos antes de cruzar la frontera con Colombia

Crisis aérea en Venezuela: miles

Panamá se ofreció a recibir a miembros de la dictadura de Nicolás Maduro para facilitar una transición en Venezuela

El vicecanciller panameño, Carlos Hoyos, explicó que la propuesta busca evitar un conflicto regional y contribuir a una salida negociada ante la tensión entre Washington y Caracas

Panamá se ofreció a recibir

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet de EEUU volaron cerca de Venezuela en medio de la presión militar sobre el régimen de Maduro

De acuerdo con sistemas internacionales de monitoreo, los aviones estadounidenses sobrevolaron el área cercana a Curazao y la franja marítima frente al estado venezolano de Falcón

Dos cazabombarderos F/A-18 Super Hornet

EEUU denunció la “naturaleza vil del régimen criminal de Maduro” tras la muerte del preso político venezolano Alfredo Díaz

El Gobierno estadounidense condenó la muerte del ex gobernador, “detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro”. La oposición venezolana advirtió que ya son siete los presos políticos muertos en prisión desde las elecciones de julio de 2024

EEUU denunció la “naturaleza vil
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sindicato y empleador: Causas de

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

El desgarrador testimonio del padre de niña reclutada y muerta en bombardeo en Guaviare: “Ella me pide ayuda y no pude sacarla”

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

La Tinka: mira los resultados del sorteo de este 7 de diciembre y descubre si tu combinación ganó el premio mayor

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 8 de diciembre de 2025

INFOBAE AMÉRICA
Luego de tres días de

Luego de tres días de bloqueo, el Consejo Nacional Electoral de Honduras anunció el reinicio del escrutinio de las elecciones

Zelensky se reúne con los aliados europeos en Londres luego de que Trump lo cuestionara por demorar la respuesta a su plan de paz

Tailandia lanzó ataques aéreos contra Camboya tras denunciar la muerte de un soldado en nuevos enfrentamientos fronterizos

Ucrania informa de un ataque ruso con 653 drones y 51 misiles, con impactos en 29 objetivos

Hong Kong encara sus comicios más silenciosos en medio del duelo por el letal incendio

ENTRETENIMIENTO

Tras 12 años, Michelle Pfeiffer

Tras 12 años, Michelle Pfeiffer y Chloë Grace Moretz se reúnen como madre e hija en un hit navideño

Lisa de BLACKPINK protagonizará una película de Netflix junto a Don Lee

20 años de Jonas Brothers: música, vida familiar y una historia que traspasa generaciones

Brooke Mueller reclama más de 15 millones de dólares a Charlie Sheen por manutención infantil

Dick Van Dyke, a punto de cumplir 100 años, recuerda su vínculo con Walt Disney: “Soy la última persona viva que lo conoció, era como un gran niño”