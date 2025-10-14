Venezuela

Líderes opositores y organizaciones de DDHH exigieron justicia tras el ataque contra los activistas venezolanos en Bogotá

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia encabezaron los llamados a garantizar protección a todos los exiliados y exigieron una investigación urgente a las autoridades colombianas tras el atentado

Guardar
Los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Alejandro
Los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche

El ataque a tiros contra los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche en Bogotá, Colombia, generó este lunes una fuerte reacción de líderes opositores y organizaciones de derechos humanos.

Las víctimas, que habían huido de la persecución política de la dictadura chavista y solicitado asilo en Colombia, fueron agredidas al salir de la sede de la Defensoría del Pueblo, donde buscaban acompañamiento para su trámite de protección internacional.

María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, reclamó al presidente Gustavo Petro que se adopten medidas urgentes para salvaguardar la seguridad de los agredidos y de todos los exiliados venezolanos.

Pedimos se garantice la protección para ellos y para los venezolanos exiliados en Colombia”, publicó en la red social X.

La opositora solicitó “una investigación exhaustiva, transparente y urgente que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar justicia”. Además, advirtió que “este ataque constituye una grave agresión no solo contra ellos, sino contra toda la labor de protección y promoción de los derechos humanos en la región”.

María Corina Machado reclamó al
María Corina Machado reclamó al presidente Gustavo Petro que se adopten medidas urgentes para salvaguardar la seguridad de los agredidos (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Machado repasó que Yendri Velásquez, defensor LGTBIQ+ y solicitante de refugio en Colombia, fue víctima de secuestro en agosto de 2024 en Venezuela por su activismo, mientras que Luis Peche, consultor y analista político, se exilió también debido a persecución política del régimen de Nicolás Maduro.

Desde la Defensoría del Pueblo de Colombia se confirmó el hecho y se exigió a la Fiscalía General una “investigación pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas de protección para las víctimas”.

La institución subrayó que Velásquez había solicitado acompañamiento ante la Defensoría por haber huido de Venezuela debido a la persecución vinculada a su labor como defensor de derechos humanos.

Ambos activistas están fuera de peligro, según reportó la policía colombiana, aunque Velásquez fue intervenido quirúrgicamente en la Clínica Reina Sofía tras el ataque.

Por su parte, Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela expresó en X: “Condeno con indignación y profunda preocupación el atentado a tiros contra Yendri Velásquez y Luis Peche, defensores venezolanos de derechos humanos heridos en Bogotá. Ambos huyeron de la persecución buscando refugio y protección en Colombia, pero la violencia transnacional los alcanzó en el exilio”.

Edmundo González Urrutia, presidente electo
Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, se pronunció tras el atentado contra los activistas venezolanos en Bogotá

González Urrutia pidió a las autoridades colombianas “una investigación inmediata y exhaustiva y a garantizar la protección efectiva de todas las personas que buscan asilo en su territorio”. Además, agradeció el rápido pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo de Colombia.

Entretanto, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora venezolana, hizo pública su “más enérgica condena” al atentado y exigió “al Estado colombiano una investigación inmediata, exhaustiva y transparente que permita identificar, capturar y condenar a los responsables materiales e intelectuales de este terrible crimen”.

El bloque demandó protección efectiva para refugiados y expresó: “Reafirmamos que ningún acto de violencia o intimidación logrará silenciar la voz de quienes luchan por la libertad, la justicia y los derechos humanos del pueblo venezolano”.

El dirigente Leopoldo López calificó el ataque de Bogotá como un caso evidente de “represión transnacional” y señaló la existencia de un patrón de persecución contra opositores fuera de Venezuela.

Esto no es un hecho aislado: es represión transnacional”, afirmó, citando precedentes recientes como el asesinato en Chile del exmilitar Ronald Ojeda.

López también exigió al presidente Petro “una investigación seria y transparente”, y advirtió: “La justicia no puede ser selectiva ni la impunidad transnacional. La paz verdadera comienza por proteger a quienes defienden la libertad”.

El dirigente Leopoldo López calificó el ataque
El dirigente Leopoldo López calificó el ataque de Bogotá como un caso evidente de “represión transnacional”

Con las víctimas fuera de peligro inmediato, la atención se centra ahora en la respuesta institucional de Colombia y en el debate por la seguridad y garantías para los defensores de derechos humanos venezolanos en el exilio.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

VenezuelaColombiaYendri VelásquezLuis Alejandro PecheAtentado en BogotáMaría Corina MachadoEdmundo González UrrutiaÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Dos activistas venezolanos exiliados resultaron heridos tras ser atacados a tiros fuera de su residencia en Colombia

Se trata del consultor político Luis Peche Arteaga y el defensor de derechos humanos Yendri Velásquez, quienes, según versiones preliminares, fueron atacados a balazos desde un automóvil mientras salían del edificio donde residen en la capital colombiana

Dos activistas venezolanos exiliados resultaron

María Corina Machado insistió en que Venezuela debe dejar atrás el caos de Maduro para recuperar la estabilidad

La líder opositora resaltó el rol central de los jóvenes y la movilización universitaria, al elogiar las protestas estudiantiles que surgieron en campus de todo el país para exigir democracia y el respeto a los DDHH

María Corina Machado insistió en

El régimen de Maduro ordenó el cierre de la embajada de Venezuela en Noruega tras el Nobel de la Paz otorgado a Machado

La dictadura chavista también anunció el cierre de su delegación en Australia, al tiempo que instruyó la apertura de sedes diplomáticas en Zimbabue y Burkina Faso, justificando la medida como parte de una “reasignación estratégica”

El régimen de Maduro ordenó

Colombia gestiona ayuda para 40 ciudadanos detenidos en Venezuela

Autoridades colombianas iniciaron acciones para asistir a connacionales privados de libertad en cárceles chavistas, tras denuncias de familiares sobre presuntas violaciones a derechos humanos

Colombia gestiona ayuda para 40

Denuncian la falta de una investigación independiente sobre la muerte del exministro venezolano Raúl Isaías Baduel

A cuatro años del fallecimiento de quien fuera titular de la cartera de Defensa, organizaciones civiles insisten en que fue consecuencia de torturas, negligencia médica y persecución política

Denuncian la falta de una
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Claves para mezclar sabores dulces

Claves para mezclar sabores dulces y salados: cinco recetas fáciles para sorprender

Edmundo González y Juan Guaidó, líderes opositores de régimen de Maduro, condenaron atentado contra activistas en Bogotá

Colombiano fue detenido en España por participar en la violación de una niña de 8 años, autorizado por el padre de la menor

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Barcelona este 14 de octubre

Captan pelea de policías de SSC con vendedores ambulantes en el Zócalo de CDMX

INFOBAE AMÉRICA
Heridos por disparos dos activistas

Heridos por disparos dos activistas venezolanos en Bogotá

El primer ministro de Francia comparecerá ante un Parlamento dividido en medio de la peor crisis institucional

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos visitará Granada y Antigua en medio de las tensiones con Venezuela

El acuerdo de Sharm el Sheij habla de DDHH para israelíes y palestinos pero elude un Estado para estos últimos

Identifican una estructura magnética sin precedentes en la frontera del campo terrestre

ENTRETENIMIENTO

Donde ver las mejores películas

Donde ver las mejores películas de Diane Keaton

Adiós al misterio: la nueva serie del universo The Big Bang Theory confirma qué pasó con Leonard

Mariah Carey pone fin a los rumores sobre Eminem: “Realmente no me importa”

De paisajista a estrella indiscutida en Hollywood: el pasado desconocido de Keanu Reeves

De la pantalla a la cancha: qué es IShowSpeed y cómo mezcla juegos con estrellas deportivas