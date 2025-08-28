Venezuela

El video que publicó María Corina Machado sobre el futuro de Venezuela en medio de la operación de EEUU en el Caribe: “La transición ya empezó”

La líder opositora manifestó, en casi cuatro minutos, cómo será el país caribeño luego del retorno de la democracia. “El momento es ahora”, remarcó

Guardar
El video que publicó María Corina Machado sobre la Venezuela que viene

La líder opositora venezolana María Corina Machado publicó este jueves en sus redes sociales un video de casi cuatro minutos en el que habla de la “Venezuela que viene”, luego de que el país recupere la democracia; y enfatiza en que “el momento es ahora”.

¡Esta es la Venezuela que viene! Aquí puedes ver, en solo cuatro minutos, el sueño de millones de ciudadanos que ya estamos listos para el retorno de la democracia y un auge económico y social nunca antes visto en la historia de nuestro país", expresó en su cuenta en la red social X.

La transición ya empezó. Te presento la ‘Venezuela Tierra de Gracia’ que estamos construyendo. ¿Tú qué harás en esa Venezuela? Escribe en los comentarios dónde y qué te ves haciendo. #VenezuelaTierraDeGracia“, subrayó.

El video comienza con imágenes de una Venezuela hoy destruida por la mala gestión del chavismo. Sin embargo, luego aparecen otras imágenes esperanzadoras que muestran cómo el país se recuperará ni bien vuelva la democracia.

María Corina Machado publicó este
María Corina Machado publicó este jueves en sus redes sociales un video de casi cuatro minutos en el que habla de la “Venezuela que viene” (Captura)

Machado subraya que su nación es “una economía destrozada con un potencial inigualable" y con su voz sobre el video expresa: “El retorno de la democracia a Venezuela abrirá una de las oportunidades de inversión más extraordinarias en el mundo emergente. A través de todos los sectores, sin fronteras y con alcance global, Venezuela está en una posición única para un gran auge económico. A solo 1.200 millas náuticas de los Estados Unidos, con acceso directo al canal de Panamá y a Europa, Venezuela sirve como un puente natural estratégico entre América del Sur, el Caribe y el mundo. Y con las reservas probadas de petróleo más grandes del planeta, Venezuela no solo es rica en recursos, es rica en potencial“, destacó la líder de Vente Venezuela.

Y siguió: “Su infraestructura una vez impulsó una de las economías más avanzadas de América Latina. Ahora, después de años de colapso, millones de venezolanos, impulsados por la esperanza, exigimos un cambio democrático. Lo que nos espera es una oportunidad extraordinaria, una nación rica en activos, respaldada por una talentosa diáspora de más de ocho millones de venezolanos capacitados y resilientes, y el potencial de triplicar nuestro PIB en poco más de una década".

Imagen de obreros trabajando en
Imagen de obreros trabajando en Venezuela (Captura)
Machado destacó el potencial de
Machado destacó el potencial de Venezuela (Captura)

Luego dijo que el país “ofrece ventajas de costos de extracción de petróleos ultrabajos, capacidad de refinación existente, vastas reservas de gas natural y un potencial minero sin explotar. Con la costa caribeña más larga que se extiende por 2.800 kilómetros, Venezuela alberga parques naturales declarados patrimonio de la Unesco y un clima tropical durante todo el año, ideal para el turismo. Su tierra agrícola, fértil y abundante también ofrece un potencial sin explotar para alimentar los mercados regionales y globales".

Una persona levanta un cartel
Una persona levanta un cartel en el que pide la libertad de Venezuela (Captura)

Machado mencionó como sectores clave el fintech, la logística, la atención médica privada, la educación y los servicios digitales. “En este mercado insaturado, los primeros en actuar no solo competirán, sino que definirán las industrias del mañana“, anticipó.

Por último, indicó: “Los venezolanos creemos en la democracia, en la libertad y en una nueva era de renovación económica, todo construido sobre el Estado de derecho, la protección de la propiedad privada, una moneda estable y un marco acogedor para la inversión privada. Para los inversores globales, la oportunidad es única: ser socios en este mercado de oportunidades sin igual y compartir su crecimiento. El momento es ahora. Venezuela, una nación para invertir, un mercado para construir, un futuro para crear", concluyó.

Temas Relacionados

crisis en VenezuelaMaría Corina MachadodemocraciaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Provea advirtió que el despliegue fronterizo por parte del régimen de Maduro abre las puertas a nuevos abusos

La ONG explicó que “la narrativa de la persecución del enemigo interno o externo ha servido históricamente de excusa para cometer atropellos y violaciones de derechos humanos en nombre de la seguridad nacional”

Provea advirtió que el despliegue

Un grupo de 200 migrantes llegó a Venezuela en un avión procedente de Texas

Entre los retornados, se encuentran 157 hombres, 42 mujeres y un niño

Un grupo de 200 migrantes

El Ejército venezolano inició el reclutamiento forzoso de hombres en la zona minera para alistarlos en la Milicia

Aunque Nicolás Maduro dijo que había sido un éxito la inscripción de los milicianos, fue evidente el desierto en los cuarteles de la Milicia y más aún en las plazas Bolívar

El Ejército venezolano inició el

El régimen de Nicolás Maduro admitió que se prepara para “lo peor” ante el cerco naval de EEUU contra el narcotráfico

El llamado “número dos” del chavismo, Diosdado Cabello, reconoció que la cúpula oficialista intensificó sus preparativos internos para enfrentar la presión internacional contra las estructuras criminales que protegen al Cartel de los Soles

El régimen de Nicolás Maduro

La esposa de Perkins Rocha denunció un año de incomunicación del abogado opositor

María Costanza Cipriani asegura que no ha podido verlo desde su arresto en Caracas, mientras la oposición insiste en que el caso forma parte de la persecución tras las presidenciales de 2024.

La esposa de Perkins Rocha
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Biblioteca Nacional del Perú

La Biblioteca Nacional del Perú celebra su 204° aniversario en medio de cuestionamientos

Buen Fin 2025 será el más largo, estas son las empresas que se suman

Septiembre, el mejor mes para volver al gimnasio: este es el objetivo que te debes marcar

Mujeres con Bienestar Edomex: ¿Habrá segunda etapa para exbeneficiarias?

La recién nombrada canciller Rosa Villavicencio, incluida en la ampliación de la investigación de la Procuraduría por el convenio de pasaportes

INFOBAE AMÉRICA
Cuánto tarda un bosque en

Cuánto tarda un bosque en recuperarse después de un incendio

Los nuevos Honor MagicBook Art 14 y MagicPad3 combinan diseño delgado y ultraligero con amplias capacidades de IA

Alemania, Francia y Reino Unido inician el proceso para reactivar las sanciones de la ONU contra Irán

Ruanda recibe a los primeros migrantes deportados desde Estados Unidos

Guterres alerta de que las operaciones de Israel para tomar la ciudad de Gaza abren "una fase peligrosa"

ENTRETENIMIENTO

El regreso del escándalo Ellen

El regreso del escándalo Ellen DeGeneres: nuevas denuncias reavivan el caso de toxicidad en su programa

El nuevo k-drama con Kim Woo-bin y Suzy presenta su primer tráiler

Las veces que Taylor Swift habló sobre el matrimonio en sus canciones

La vida de Jesús se convierte en una película de terror: así es el próximo filme con Nicolas Cage inspirado en un evangelio apócrifo

La enfermedad de Bruce Willis avanza y obligó a la familia a un cambio radical: “Fue la decisión más difícil de todas”