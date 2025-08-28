El video que publicó María Corina Machado sobre el futuro de Venezuela en medio de la operación de EEUU en el Caribe: “La transición ya empezó”

El video que publicó María Corina Machado sobre la Venezuela que viene

La líder opositora venezolana María Corina Machado publicó este jueves en sus redes sociales un video de casi cuatro minutos en el que habla de la “Venezuela que viene”, luego de que el país recupere la democracia; y enfatiza en que “el momento es ahora”.

“¡Esta es la Venezuela que viene! Aquí puedes ver, en solo cuatro minutos, el sueño de millones de ciudadanos que ya estamos listos para el retorno de la democracia y un auge económico y social nunca antes visto en la historia de nuestro país", expresó en su cuenta en la red social X.

“La transición ya empezó. Te presento la ‘Venezuela Tierra de Gracia’ que estamos construyendo. ¿Tú qué harás en esa Venezuela? Escribe en los comentarios dónde y qué te ves haciendo. #VenezuelaTierraDeGracia“, subrayó.

El video comienza con imágenes de una Venezuela hoy destruida por la mala gestión del chavismo. Sin embargo, luego aparecen otras imágenes esperanzadoras que muestran cómo el país se recuperará ni bien vuelva la democracia.

María Corina Machado publicó este jueves en sus redes sociales un video de casi cuatro minutos en el que habla de la “Venezuela que viene” (Captura)

Machado subraya que su nación es “una economía destrozada con un potencial inigualable" y con su voz sobre el video expresa: “El retorno de la democracia a Venezuela abrirá una de las oportunidades de inversión más extraordinarias en el mundo emergente. A través de todos los sectores, sin fronteras y con alcance global, Venezuela está en una posición única para un gran auge económico. A solo 1.200 millas náuticas de los Estados Unidos, con acceso directo al canal de Panamá y a Europa, Venezuela sirve como un puente natural estratégico entre América del Sur, el Caribe y el mundo. Y con las reservas probadas de petróleo más grandes del planeta, Venezuela no solo es rica en recursos, es rica en potencial“, destacó la líder de Vente Venezuela.

Y siguió: “Su infraestructura una vez impulsó una de las economías más avanzadas de América Latina. Ahora, después de años de colapso, millones de venezolanos, impulsados por la esperanza, exigimos un cambio democrático. Lo que nos espera es una oportunidad extraordinaria, una nación rica en activos, respaldada por una talentosa diáspora de más de ocho millones de venezolanos capacitados y resilientes, y el potencial de triplicar nuestro PIB en poco más de una década".

Imagen de obreros trabajando en Venezuela (Captura)

Machado destacó el potencial de Venezuela (Captura)

Luego dijo que el país “ofrece ventajas de costos de extracción de petróleos ultrabajos, capacidad de refinación existente, vastas reservas de gas natural y un potencial minero sin explotar. Con la costa caribeña más larga que se extiende por 2.800 kilómetros, Venezuela alberga parques naturales declarados patrimonio de la Unesco y un clima tropical durante todo el año, ideal para el turismo. Su tierra agrícola, fértil y abundante también ofrece un potencial sin explotar para alimentar los mercados regionales y globales".

Una persona levanta un cartel en el que pide la libertad de Venezuela (Captura)

Machado mencionó como sectores clave el fintech, la logística, la atención médica privada, la educación y los servicios digitales. “En este mercado insaturado, los primeros en actuar no solo competirán, sino que definirán las industrias del mañana“, anticipó.

Por último, indicó: “Los venezolanos creemos en la democracia, en la libertad y en una nueva era de renovación económica, todo construido sobre el Estado de derecho, la protección de la propiedad privada, una moneda estable y un marco acogedor para la inversión privada. Para los inversores globales, la oportunidad es única: ser socios en este mercado de oportunidades sin igual y compartir su crecimiento. El momento es ahora. Venezuela, una nación para invertir, un mercado para construir, un futuro para crear", concluyó.