La activista venezolana Andreína Baduel denunció la falta de respuesta al pedido de fe de vida de su hermano preso

La imagen que publicó Andreína Baduel en X

La activista venezolana de derechos humanos Andreína Baduel denunció este lunes que tiene tres días sin recibir respuestas a su solicitud de fe de vida de su hermano, Josnars Adolfo Baduel -detenido desde 2020-, a quien tiene “casi cuatro meses” sin poder ver y ante “rumores” sobre su “posible muerte”.

“Han pasado tres días desde que comenzaron los rumores. Y tres días sin respuestas. No hay fe de vida. No hay llamadas. No hay nada. Solo ruego a Dios que no sea cierto. La única verdad es que llevamos casi cuatro meses sin verlo”, dijo en X la activista.

Aseguró que fue a través de “redes sociales” y “no por el Estado” que, en 2021, se enteró de la muerte en prisión de su padre, el ex ministro de Defensa Raúl Isaías Baduel, tras 12 años detenido.

El mensaje de Andreína Baduel en X

“Hoy nos enfrentamos al mismo silencio cruel. Esto es revictimización. Esto también es tortura. El silencio forma parte de un sistema represivo. Exijo fe de vida inmediata. El Estado es responsable de lo que ocurra con Josnars”, agregó.

El sábado, la integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) dijo que fue al centro penitenciario El Rodeo I en el estado Miranda (norte, cercano a Caracas), donde se encuentra su hermano, con “la esperanza de tener noticias, pero los funcionarios se negaron” a dar “detalles y no” le “permitieron verlo”.

Andreína Baduel, hermana del político venezolano detenido Josnar Baduel (EFE/Miguel Gutiérrez)

La joven fue una de las activistas que llevaron a cabo la semana pasada la llamada ‘Ruta Global por la Justicia y la Libertad‘, durante la que visitaron las embajadas de Colombia, México, Brasil y Japón en Caracas, así como la Delegación de la Unión Europea (UE), con el fin de “denunciar las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y solicitar solidaridad internacional y apoyo diplomático”.

El régimen de Nicolás Maduro, quien juró en enero para un tercer mandato tras su cuestionada reelección en 2024, asegura que el país está “libre de presos políticos” y que los señalados como tal están encarcelados por la “comisión de terribles hechos punibles”, lo que rechazan activistas, ONG y partidos y políticos de oposición.

(Con información de EFE)