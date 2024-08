Un grupo de congresistas de Estados Unidos pidió el Nobel de la Paz para María Corina Machado

La líder opositora María Corina Machado (AP Foto/Cristian Hernández)

Varios senadores y legisladores republicanos del Congreso de Estados Unidos escribieron una carta al Comité Noruego del Nobel para apoyar la nominación de la opositora venezolana María Corina Machado al Premio Nobel de la Paz.

En la carta destacan “las notables contribuciones de Machado para restaurar la gobernabilidad democrática en Venezuela, arriesgando todo y enfrentando amenazas interminables para ayudar al pueblo venezolano a elegir un líder legítimo como el presidente electo Edmundo González”.

“El liderazgo pacífico de Machado se ha convertido en un faro de esperanza y resiliencia para el pueblo venezolano, una verdadera encarnación del Premio Nobel de la Paz”, apunta la carta.

Todo ello en contraste con “la opresión, la tortura, el asesinato y la privación económica a manos de la dictadura de Chávez-Maduro”.

El senador Rick Scott, uno de los firmantes de la misiva (REUTERS/Brian Snyder)

La carta está firmada por los senadores Rick Scott y Marco Rubio, así como por los legisladores Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Michael Waltz, Neal Dunn, Byron Donalds y Carlos Giménez.

“En nuestro trabajo como responsables de políticas que luchamos por la democracia y los derechos humanos frente a regímenes dictatoriales en el hemisferio occidental y más allá, pocas veces hemos sido testigos de tanto coraje, altruismo y firme comprensión de la moralidad como en María Corina Machado”, añade.

Hace unos días, cuatro rectores de universidades de Florida postularon al premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana por evitar recurrir a las manifestaciones violentas a pesar de que el régimen de Nicolás Maduro no ha reconocido la victoria que reclama la oposición en las presidenciales de julio pasado.

El Comité Nobel comienza en febrero la selección de nominados y, tras la confección de una corta lista, se elige al ganador a finales de año.

Marco Rubio también firmó la carta (REUTERS/Mike Segar)

“El final del régimen del horror se acerca”

María Corina Machado expresó este lunes que “el final del régimen del horror se acerca” en Venezuela, donde “una nueva fase de la estrategia” opositora ha comenzado, con el fin de “concretar la victoria” que -reiteró- obtuvo Edmundo González Urrutia en los comicios del 28 de julio, pese a que el resultado oficial da el triunfo a Nicolás Maduro.

“El destino de esta lucha es la liberación de Venezuela, la construcción de un país luminoso donde podamos vivir bien, con dignidad”, dijo en un audio publicado en YouTube.

En ese sentido, llamó a los venezolanos a prepararse para “una nueva forma de organizar y movilizar la calle” que -explicó- será “altamente” efectiva para correr “el menor riesgo posible”.

“Nuestras tácticas son tan diversas que no van a poder contenerlas, y vamos a actuar con precisión para que ellos no puedan evitar nuestro avance”, dijo la ex diputada, quien volvió a denunciar una “represión criminal”, sobretodo, tras las pasadas elecciones.

Asimismo, expresó que Maduro y “su entorno criminal”, luego de la “avasallante e indiscutible victoria” de González Urrutia, buscaron “justificar su fraude” a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuya Sala Electoral convalidó la reelección del chavista para un tercer sexenio consecutivo en el poder.

“Nicolás Maduro llegó al final de su camino, perdió todo contacto con la realidad, no entienden nada de lo que está pasando en Venezuela”, agregó Machado.

Los líderes de la oposición de Venezuela, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia (EFE/Manuel Díaz)

Machado fue nominada al premio Václav Havel de Derechos Humanos

La líder opositora fue nominada este martes en Praga como candidata al premio Václav Havel de Derechos Humanos, otorgado anualmente por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE).

El galardón, que se entregará este 30 de septiembre, reconoce la labor en defensa de los derechos humanos por parte de organizaciones e individuos.

Junto a Machado, los finalistas son Akif Gurbanov, activista azerbaiyano y cofundador del Instituto de Iniciativa Democrática (IDI), detenido en marzo por la represión del Gobierno contra periodistas y activistas; y Babutsa Pataraia, feminista georgiana y directora de la entidad ‘Sapari’, que defiende los derechos de las mujeres.

El Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, destacó en un comunicado la nominación de Machado por “denunciar abusos de derechos humanos en su país y defender la democracia y el estado de derecho”.

(Con información de EFE)