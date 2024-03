Un ex jefe de inteligencia chavista reveló detalles de quién habría pagado la huida de reconocidos opositores de Venezuela

El exjefe del SEBIN relata la presunta relación de dinero de César Omaña con Leopoldo López y Hernández Dala

La actuación de un millonario empresario y médico, por parte del régimen de Nicolás Maduro, en la Oposición venezolana, explicaría que varios militares, policías y políticos fueron infiltrados y sacados del país a conveniencia de la revolución bolivariana. La revelación del ex jefe de Inteligencia, Manuel Cristopher, da cuenta de que los dineros que sufragaron la Operación Libertad y la fuga del asesor de seguridad Iván Simonovis, provienen de César Omaña, de quien asegura es testaferro del jefe de la DGCIM, Iván Hernández Dala, agregando que supuestamente también lo es de Leopoldo López.

El general de División (Ej) Manuel Ricardo Cristopher Figuera era jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) cuando se lleva a cabo la Operación Libertad del 30 de abril 2019, que llevó al exilio a un número importante de militares, mientras otros permanecen detenidos o con medidas sustitutivas de libertad.

Figuera liberó al dirigente político de Voluntad Popular, Leopoldo Eduardo López Mendoza, y de inmediato tomó un avión y se marchó a Colombia, desde donde partió hacia Estados Unidos. Nunca estuvo en el distribuidor Altamira como tampoco viajó a República Dominicana como quiso hacer ver.

El oficial de mayor confianza de Nicolás Maduro ha sido el MG Iván Hernández Dala

En una reciente entrevista que le hace el periodista y ex embajador de Colombia en los EEUU, Francisco Santos Calderón, el general Cristopher asevera: “Esta persona de quien le voy a hablar fue la que me sacó de Colombia y me trajo a Estados Unidos, con un despliegue logístico importante; la seguridad de Colombia no sabía que yo me venía. Fue la misma persona que rescató en altamar al comisario Simonovis, una vez que se fuga de casa por cárcel en Venezuela”.

Iván Antonio Simonovis Aranguren era un reconocido jefe policial, quien fue detenido como consecuencia del Golpe de Estado del 11 de Abril que sacó a Hugo Chávez del poder; fue detenido en el 2004 y condenado a 30 años de cárcel, siendo recluido en El Helicoide y después en su residencia, de la que huyó días después de la Operación Libertad.

Agrega el general Cristopher, en referencia a Omaña Alcalá, que “esa fue la misma persona que rescató a un grupo de militares, que durante mucho tiempo estuvieron en una embajada, después del 30 de abril, allá en Venezuela; salieron por Colombia, él los rescató y los envió a El Salvador”.

Leopoldo López en el distribuidor Altamira el 30 de abril en la Operación Libertad

“Yo le estoy hablando de César Omaña, que es un médico, que ha sido colaborador muy efectivo, tanto de gente de la mafia que manda en Venezuela, como de opositores”.

Francisco Santos lo interrumpe para preguntarle si César Omaña es la misma persona que Freddy Guevara dijo que lo financiaba. “Sí, es ese mismo. Le explico, César Omaña forma parte de manejar una estructura económica supuestamente de Leopoldo López, pero hoy en día es testaferro, siempre lo ha sido, de Hernández Dala, con quien tiene una clínica de estética en Venezuela”, dice refiriéndose al Director General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) quien además es, desde hace 10 años, Jefe de la Guardia de Honor Presidencial (GHP), que presta custodia a Nicolás Maduro y a su familia.

Figuera incluso le aportó documentos de la clínica, que identificó como The Drip Clinic C.A. en la que aparece como presidente César Antonio Omaña Alcalá. “Llama la atención que el registro fiscal de esa empresa tiene como fecha de inicio de operaciones 2023, sin embargo, la cuenta con la que se maneja en Instagram es de octubre 2016, lo cual seguramente la utilizó con otro nombre para hacer algunos procedimientos y operaciones”.

César Antonio Omaña Alcalá, el médico y empresario a quien Figuera describe como una especie de super espía

Un super espía

El ex diplomático Santos hace dos preguntas claves: “¿Por qué una persona que lo ayuda a sacar a usted, a Leopoldo y rescata a Simonovis acaba trabajando para el régimen? ¿Y qué tuvo que ver él con la muerte de Ojeda?” Figuera tartamudea y dice que “yo pudiera decirle que César Omaña es una figura que, en Venezuela, les decimos a quienes actúan así, chivo eléctrico; él se cree un James Bond o Eli Cohen”, dijo en referencia al espía israelí que murió colgado en Damasco en 1965.

Sobre qué explicación hay para que Omaña Alcalá trabajara para la oposición y para el régimen venezolano dijo el ex jefe del SEBIN “porque este tipo no tiene banderas, lo de él son los negocios, esa es la realidad. Él fue agente de inteligencia aquí en los Estados Unidos, pero al mismo tiempo era agente inteligencia para Venezuela. ¿A quién traicionó?”.

“Él me comentó que fue a llevar un mensaje, después del 30 de Abril (Operación Libertad), y se reunió con Diosdado Cabello y estaba muy preocupado porque pensaba que lo iban a aprehender, a pesar de que tenía la certeza de que después lo iban a soltar”.

Aseguró que Omaña fue la persona que el Mayor General (Ej) Iván Rafael Hernández Dala, jefe de la DGCIM y GHP, una vez que el Ministro de la Defensa, General en Jefe (Ej) Vladimir Padrino López le dijo de la planificación para ejecutar la Operación Libertad, el 30 de abril 2019, “lo envió a conversar conmigo, porque yo no sabía que Padrino López y Hernández Dala tenían comunicación con Pompeo y con otra gente de Estados Unidos”.

“Hay periodistas que han negado eso, pero yo me enteré de último. Eso lo han dicho otras personas; Maikel Moreno (magistrado del TSJ), Padrino López y Hernández Dala tenían comunicación con el Departamento de Estado para una salida de Maduro. Lo que yo estaba planificando era con Padrino, de manera genuina. Imagino que Padrino le comentó a Hernández Dala quien le dijo que ‘no lo tenemos en la ecuación, Cristopher no va a ser parte de esto, pero hay que meterlo’. Y él me manda a César Omaña para que discutiéramos el esquema”.

El ex comisario Iván Antonio Simonovis Aranguren

Omaña y Ojeda

Se pregunta y responde a sí mismo qué relación hay entre Omaña y el asesinato del teniente Ronald Ojeda Moreno, quien fue secuestrado el 21 de febrero 2024 de su residencia en Chile y cuyo cuerpo, según autoridades de ese país, fue encontrado el 01 de marzo sepultado en un lugar cercano. “César Omaña, y lo tengo confirmado, porque en Chile hay militares y ciudadanos que son patriotas que creen en esto; también hay charlatanes, como hay en todas partes, que son infiltrados, que dicen ser una cosa que no son”.

Aseguró que “una persona que estaba en el aeropuerto”, de quien indicó que trabaja en transporte, vio a Omaña el 24 de febrero. “Hay un video que el mismo César Omaña lo subió a sus redes sociales, que me lo envió la fuente que está en Chile, donde se hace una fotografía con un cantante en el aeropuerto. Lo que me dice la fuente es que el despliegue logístico, con el que se movió César Omaña en Chile, no era muy simple y era demasiado sugerente”.

Figuera dice que, debido a la supuesta presencia de Omaña en Chile ese 25 de febrero, “se me ocurre pensar, que él llegó con el propósito de contribuir con la extracción, a lo mejor, del teniente Ojeda, y si ya lo habían asesinado, de los venezolanos que lo secuestraron, porque él es una persona que tiene esas cualidades bien particulares”, dijo de quien considera como el agente 007.

El entrevistador, quien oía en silencio, se pasaba la mano por la cara, mientras Ricardo Cristopher, ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), agregaba que Omaña, a quien describe como un super espía, “buscaba la forma de evitar que las personas que cometieron ese secuestro, que estaban en la picota pública, podían salir, porque seguramente algunos funcionarios, no alineados con estas ideologías fracasadas, podían denunciarlo”.

Horas después de la publicación de la entrevista, un medio de tendencia oficialista publicó: “CambioWeb ha confirmado con autoridades de Chile que el empresario venezolano César Omaña no estuvo en Chile días antes del secuestro del teniente Ronald Ojeda, tal como afirmó el ex jefe del Sebin, Manuel Cristopher Figuera. Figuera intentó extorsionar a Omaña en territorio de los Estados Unidos, lo que constituye un delito federal. Según un informe al que hemos tenido acceso, Figuera está catalogado en el Departamento de Estado como un personaje con tendencia a la mitomanía”.