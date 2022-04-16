Росія заборонила в'їзд до країни прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону

British Prime Minister Boris Johnson delivers a speech on immigration, at Lydd Airport, Britain April 14, 2022. Matt Dunham/Pool via REUTERS

Росіязаборонила прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону і дванадцяти іншим високопоставленим чиновникам в'їзд до країни в суботу за «безпрецедентні ворожі дії», вжиті проти Москви британським урядом.

«Цей крок був зроблений як відповідь на нестримну політико-інформаційну кампанію, розв'язану Лондоном, яка спрямована на міжнародну ізоляцію Росії, створення умов для стримування нашої країни та задушення національної економіки», - заявили в МЗС Росії під час оголошення заходу.

У заяві російської дипломатії підкреслюється, що уряд Великобританії «цілеспрямовано погіршує ситуацію довкола України, набиваючи київський режим летальною зброєю і координуючи аналогічні зусилля з боку НАТО».

«Русофобська політика британської влади, яка поставила перед собою фундаментальне завдання сприяти негативному ставленню до нашої країни і заморожування двосторонніх зв'язків практично у всіх сферах, шкодить добробуту та інтересам жителів самої Британії», - підкреслили Зовнішні справи.

За словами Москви, будь-які санкційні атаки «неминуче обернуться проти їх промоутерів і будуть рішуче відкинуті».

На додаток до Джонсона, заборона зачіпає дев'ять членів його кабінету, віце-прем'єр-міністр Домінік Рааб, керівники закордонних справ, Елізабет Трасс; Оборона, Бен Уоллес; Транспорт; Грант Шапс; інтер'єр; Пріті Патель; Економіка; Ріші Сунак; Бізнес, Енергетика та промислова стратегія, Квасі Квартенг, і Культура, Надін Дорріс, а також такі, як державний секретар з питань збройних сил Джеймс Хеппі.

Список санкціонованих завершується шотландським прем'єр-міністром Нікола Стердженом; Генеральним прокурором Англії та Уельсу Суелла Браверман, а також колишнім прем'єр-міністром та консервативним депутатом Терезою Мей.

Борис Джонсон у Києві

ПоїздкаБориса Джонсона до Києва

Прем'єр-міністрБорис Джонсон поїхав до Києва минулої суботи, щоб продемонструвати британську «солідарність» з Україною, яка більше 50 днів Чинив опір вторгненню російських військ, заявив Даунінг-стріт. Під час свого візиту прем'єр пообіцяв Україні бронетехніку та протикорабельні ракети, а український опір проти російського вторгнення відзначив «найбільший подвиг 21 століття».

Посольство України у Великобританії оприлюднило зображення прем'єра з президентом Володимиром Зеленським, обидва лідери сиділи лицем до лиця в офісі, поруч з прапорами обох країн з повідомленням: « Сюрприз».

Джонсон поїхав до України «на зустріч особисто з президентом (Володимиром) Зеленським, в жесті солідарності з українським народом» та з наміром «представити новий пакет фінансової та військової допомоги» цій східноєвропейській країні, повідомив прес-секретар прем'єр-міністра Великобританії.

Даунінг-стріт підтвердила зустріч в українській столиці через день після того, як Великобританія оголосила про відвантаження нової військової техніки вартістю 100 млн фунтів стерлінгів (120 млн євро). За словами прес-секретаря, лідери звернулися до «довгострокової (британської) підтримки України».

«Завдяки рішучому керівництву президента (Володимира) Зеленського та непереможному героїзму та мужності українського народу були зірвані жахливі плани (президента Росії Володимира) Путіна», - сказав Джонсон, цитує його служби Даунінг-стріт.

Британський глава уряду востаннє перебував у Києві 2 лютого, за тижні до початку російського вторгнення, коли провів спільну прес-конференцію із Зеленським.

(З інформацією від EFE та AFP)

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