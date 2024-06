Lionel Messi actualizó el tatuaje de su pierna izquierda: el detalle que se hizo antes del debut en la Copa América

El nuevo tatuaje de Messi luego de ganar el Mundial

Concentrado con La Scaloneta para afrontar su último compromiso amistoso frente a Guatemala en Estados Unidos, Lionel Messi se prepara para una nueva función en la Copa América que comenzará a partir del próximo 20 de junio. Tras haber participado de poco más de media hora en la victoria reciente ante Ecuador, el mejor jugador de la historia también aprovechó su tiempo libre para retocarse el emblemático tatuaje de su zurda mágica.

“Me hice este tatuaje para mostrar mi amor por el club que me hizo lo que soy”, había explicado en una entrevista con Migue Granados en Olga TV, cuando el humorista se interiorizaba por la decoración que se había hecho en su cuerpo. “Quedó bien: pelota, el 10, Argentina, el Barça”, argumentó en su momento. Sin embargo, la obra tuvo que ser trabajada por horas para cubrir otros dibujos que se había realizado en el pasado. Y la manga negra le pareció su mejor opción.

“No me gustaban los tatuajes que tenía. Me lo había hecho en un momento donde me lo hice por hacer. La típica de ir al tatuador: Decime vos qué me puedo hacer”, explicó entre risas. “Y después la transformé un poco: le fui haciendo cosas del fútbol. Es más: le tendría que dar otra pasada pero a esta altura, ya no tengo ganas. Más o menos la piloteé, la arreglé un poco, ¿no?”, fue su descripción en aquel encuentro que tuvo con el influencer en su casa de Miami. Pero el día llegó, y Leo lo retocó.

Según informó la cuenta de X (ex Twitter) Juego Simple, el astro surgido de rosario volvió a visitar al tatuador para dejar en perfectas condiciones a la zurda que tantas alegrías le dio a sus fanáticos. “Lionel se retocó el tatuaje del Barcelona que tenía en la pierna y ahora está mucho más visible”, fue el mensaje que siguió con una foto comparativa del antes y después.

La foto que subió Juego Simple en su cuenta de X

En su última aparición pública, en diálogo con ESPN, el astro también mostró los detalles que se hizo luego de convertirse en mito en el Mundial de Qatar. La cuenta pendiente con la carta del 5 de copas que había prometido por la consagración en la Copa América en Brasil fue acompañada con las tres estrellas que brillan encima del escudo de la AFA.

Argentina será cabeza de serie del Grupo A. El jueves 20 de junio disputará su primer juego en el Mercedes Stadium, la casa del Atlanta United en la MLS, frente a Canadá, que le ganó el repechaje a Trinidad y Tobago, y viene de empatarle a Francia. El camino en la zona seguirá el martes 25 ante Chile en uno de los recintos imponentes del deporte estadounidense como lo es el MetLife de New Jersey, sede de la final del certamen en 2016 que consagró al elenco trasandino como bicampeón de América tras ganar por penales. El último duelo de la fase de grupos para la Selección será el sábado 29 ante Perú en el Hard Rock Stadium, la casa de los Miami Dolphins de la NFL.

¿Cómo seguirá el cronograma de los campeones del mundo en caso de avanzar de ronda? Para su futura planificación, ya se sabe que de terminar en el primer o segundo puesto del grupo, Argentina jugará el jueves 4 o viernes 5 de julio en Texas: será en los estadios de Arlington o Houston. Si el conjunto de Messi y compañía sigue en carrera y accede a las instancias decisivas, ya conoce su sede de semifinales: jugará una vez más en el MetLife de New Jersey (9 o 10 de julio). Por último, la final de la Copa América se jugará el 14 en Miami. En caso de caer en semifinales, el duelo por el tercer puesto será el día anterior (sábado 13) en Charlotte, un estadio imponente en la costa Este.