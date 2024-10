15 actividades imperdibles en Nueva York

Nueva York, la ciudad que nunca duerme, con opciones infinitas

Nueva York es conocida como la ciudad que nunca duerme, llena de vida y oportunidades en cada esquina. Desde monumentos icónicos hasta rincones menos conocidos, ofrece una variedad interminable de actividades que atraen tanto a turistas como a locales. Para aquellos que deseen explorar lo mejor de la ciudad, Henley Vazquez, cofundador de Fora, y Camila Alfonso, asesora de viajes en Valerie Wilson Travel, comparten sus recomendaciones sobre las mejores cosas que hacer en Nueva York a Travel and leisure.

1- Caminar por el puente de Brooklyn

El puente de Brooklyn ofrece vistas panorámicas de Manhattan y Brooklyn, ideal para un paseo temprano (EFE)

Uno de los paseos más emblemáticos de Nueva York es cruzar el puente de Brooklyn, que conecta Manhattan con Brooklyn. Las vistas panorámicas de ambos distritos lo convierten en un favorito tanto de turistas como de locales. Según Henley Vazquez, “todo el mundo debería hacerlo al menos una vez”. Para evitar las multitudes, se recomienda hacer el recorrido temprano en la mañana. La caminata de aproximadamente 30 minutos es ideal para capturar fotos y disfrutar de la arquitectura del puente.

2- Hacer un pic nic en Central Park

Central Park, un oasis de tranquilidad en Manhattan, es perfecto para un picnic al aire libre (Getty Images)

El Central Park es un oasis de tranquilidad en el corazón de Manhattan, donde puedes escapar del ajetreo de la ciudad y disfrutar de la naturaleza en sus más de 323,7 hectáreas de pasto, lagos y senderos. Camila Alfonso sugiere disfrutar de un picnic, ya sea llevando comida propia o contratando a servicios de NYC, que ofrecen picnics gourmet. El parque también es ideal para observar la vida cotidiana de los neoyorquinos mientras disfrutas de un almuerzo relajante.

3- Visitar Ellis Island y la Estatua de la Libertad

La Estatua de la Libertad y Ellis Island son imprescindibles en un viaje a Nueva York (EFE)

Ningún viaje a Nueva York está completo sin una visita a la Estatua de la Libertad y Ellis Island, accesibles únicamente en ferry. La Estatua de la Libertad, símbolo de esperanza y libertad, permite a los visitantes subir hasta su corona, si están dispuestos a enfrentar los 160 escalones. Por otro lado, Ellis Island alberga el Museo Nacional de la Inmigración, que cuenta la historia de los millones de inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en busca de un nuevo comienzo.

4- Subir al Empire State Building

El Empire State Building ofrece vistas inolvidables desde su mirador en el piso 86

Uno de los rascacielos más icónicos del mundo es el Empire State Building, cuya construcción se completó en 1930. Subir a su mirador en el piso 86 ofrece una vista inolvidable de la ciudad, reconocida en innumerables películas y series de televisión. También se puede visitar el mirador del piso 102, que brinda una vista aún más espectacular, llegando hasta 80 millas de distancia en un día despejado.

5- Pasear por Arthur Avenue

Ubicada en el Bronx, Arthur Avenue es conocida como la “verdadera” Little Italy, donde se puede disfrutar de auténtica comida italiana lejos de las multitudes turísticas. Vazquez recomienda visitar sitios como Funici A Pizza para disfrutar de una pizza deliciosa, Casa Della Mozzarella para probar mozzarella fresca, y Madonia Bakery para un cannoli inolvidable.

6- Asistir a un espectáculo de Broadway

Espectáculos icónicos de Broadway, desde Chicago hasta El Rey León REUTERS)

El Distrito Teatral de Nueva York ofrece una experiencia única que reúne tanto a locales como a turistas. Con más de dos docenas de producciones en cartelera, Broadway ofrece desde clásicos como Chicago y Wicked, hasta nuevas propuestas como The Notebook (Diario de una pasión). Es una experiencia cultural imprescindible, y si viajas con niños, El Rey León es una opción perfecta.

7- Visitar el Museo y Memorial Nacional del 11 de Septiembre

Este lugar conmovedor, ubicado en el World Trade Center, honra a las víctimas del ataque del 11 de septiembre. El museo ofrece una colección de artefactos y exhibiciones que exploran las historias personales de tragedia, esperanza y resiliencia. El memorial al aire libre es gratuito, pero el museo requiere la compra de entradas y también ofrece visitas guiadas.

8- Contemplar la ciudad desde The Edge

A casi 345 metros sobre el suelo en la isla de Manhattan, abrió la terraza Edge, la más alta de Nueva York (AFP)

The Edge es la plataforma de observación al aire libre más alta del hemisferio occidental. Ubicada en Hudson Yards, ofrece una experiencia única a más de 300 metros de altura. Su piso de cristal y su vista panorámica de la ciudad, el río Hudson y Nueva Jersey lo convierten en una parada emocionante para los buscadores de adrenalina.

9- Comprar en SoHo

El barrio de SoHo (South of Houston Street) es el paraíso para los amantes de la moda y el arte. Con tiendas exclusivas, boutiques y galerías de arte, es posible perderse entre sus calles adoquinadas durante horas. Ya sea que se esté buscando alta moda o tiendas únicas, SoHo ofrece una experiencia de compras sin igual.

10- Explorar DUMBO en Brooklyn

DUMBO: en Brooklyn para vistas impresionantes de Manhattan (Getty Images)

DUMBO (Down Under the Manhattan Bridge Overpass) es un barrio en Brooklyn lleno de encanto histórico, restaurantes de alta gama y tiendas eclécticas. Un paseo por el Brooklyn Bridge Park ofrece vistas impresionantes del skyline de Manhattan, y para los más pequeños, una visita al Jane’s Carousel es imperdible. Los domingos, puedes visitar el Brooklyn Flea, un mercado de pulgas ideal para descubrir tesoros vintage.

11- Visitar los claustros del Met en Fort Tryon Park

Explorar los Claustros del Met en Fort Tryon Park es una ventana a la Europa medieval en el corazón de Manhattan (Getty Images)

Los Claustros del Met, en el norte de Manhattan, son un museo especializado en arte y arquitectura medieval, ubicado en el pintoresco Fort Tryon Park. Este lugar, que forma parte del Metropolitan Museum of Art, ofrece una inmersión en la Europa medieval, con exhibiciones de antiguos monasterios y abadías. Es ideal para una visita tranquila lejos del bullicio del centro de la ciudad.

12- Paseo en helicóptero sobre Nueva York

Para una perspectiva única de la ciudad, un paseo en helicóptero te brinda vistas aéreas de los monumentos más famosos de Nueva York. Aunque es una experiencia costosa, con precios que rondan los 259 a 249 dólares por un recorrido de 12 a 15 minutos, es una manera emocionante de ver la ciudad desde las alturas.

13- Contemplar la ciudad desde el One World Observatory

En la cima del One World Trade Center, el One World Observatory ofrece una vista sin igual de la ciudad desde su mirador cerrado, a 380 metros de altura. El viaje en ascensor de 47 segundos es en sí una experiencia, con una presentación en cámara rápida de la evolución de Manhattan desde el siglo XVI hasta hoy.

14- Disfrutar de un día de playa en Rockaway Beach

Foto de Rockaway Beach, en el sector Queens de la ciudad de Nueva York (AP)

Si se busca un escape playero, Rockaway Beach es una excelente opción a solo una hora en ferry desde Manhattan. Las olas y las amplias playas atraen tanto a locales como a turistas, y según Henley Vazquez, es una alternativa más accesible y económica que los Hamptons.

15- Explorar los museos de arte de Nueva York

Piezas devueltas al Museo Nacional de Phnom Penh por el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (EFE)

Nueva York alberga algunos de los mejores museos del mundo. En Manhattan, destacan el MoMA, el Museo Solomon R. Guggenheim y el Metropolitan Museum of Art. En Brooklyn, el Museo de Brooklyn tiene una colección ecléctica, que incluye desde arte egipcio antiguo hasta instalaciones feministas modernas. En Queens, el Museo de la Imagen en Movimiento ofrece una visión fascinante de la producción cinematográfica y televisiva.