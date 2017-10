From the historic ruins to the endless ocean breeze, the Lowcountry is home #chsforallofus #CHSForLife #charlestonsc #charleston #charlestondaily #oldsheldonchurch #beach #lowcountryliving #lowcountry #coastal #coastalliving #southcarolina #southernliving #southernliving

A post shared by Charleston Daily (@charleston_daily) on Oct 11, 2017 at 5:59pm PDT