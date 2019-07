Cuando se hace uso de las frases "no te preocupes" o "no hay problema", la elección de palabras puede tener el efecto contrario. Al verbalizarlas el destinatario puede entender que en realidad en un comienzo había un problema subyacente por el que preocuparse. En otras palabras, tan solo decir la palabra "problema" presenta la posibilidad de que la situación no fue buena. Este tipo de lenguaje puede enviar el mensaje negativo ya que se supone que el sujeto en la situación de poder posiciona al otro como un problema pero estaría dispuesto a dejarlo pasar.