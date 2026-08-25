Reforma del BCRA e Inocencia Fiscal II: Milei se reunirá con sus legisladores antes de una nueva pelea legislativa

El presidente Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete en Casa Rosada

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El presidente Javier Milei retomó la agenda en la Casa Rosada el lunes luego de varias semanas en la Quinta de Olivos y este martes encabezará una nueva cumbre con diputados y senadores de La Libertad Avanza antes de las sesiones previstas para esta semana en el Congreso de la Nación.

Tal como informó Infobae, el encuentro se realizará este martes a partir de las 17:30 en el Salón Héroes de Malvinas, como ocurrió a mediados de julio pasado, cuando el mandatario nacional presentó el proyecto para la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

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Se trata de un único acto en el que estarán tanto los integrantes del bloque de diputados como el de senadores, que esta semana buscarán avanzar con varias de las iniciativas que el Poder Ejecutivo tiene en carpeta. A todo esto, a pocos metros y tras la cumbre con los legisladores, en las oficinas del extinto Ministerio del Interior, se juntará la mesa política para definir los pormenores de la estrategia en el Congreso.

Entre los funcionarios que participarán del encuentro con los legisladores estarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su segundo, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

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Javier Milei se reunirá con diputados y senadores libertarios antes de las sesiones en el Congreso de la Nación

Desde el entorno de los funcionarios que asistirán a la cita, celebran que este tipo de convocatorias con la presencia del propio jefe de Estado son “charlas profundas sobre ideas” en las que “se marca un poco el norte” de lo que la cúpula libertaria busca en el Congreso, según precisaron fuentes del espacio.

En la Cámara de Diputados, la bancada liderada por Gabriel Bornoroni tiene como meta conseguir este miércoles la media sanción para la reforma de la Carta Orgánica del BCRA e Inocencia Fiscal II, los dos proyectos que más obsesionan al Presidente. Quienes están detrás de esta tarea confían en que, “a priori, están los votos” para que ambas iniciativas salgan, aunque hay expectativa sobre el comportamiento del PRO, con el que LLA atraviesa una etapa de acercamiento.

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Además de esas dos normas, Bornoroni también impulsa la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur y el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), aunque este último deberá volver al Senado por haber sufrido modificaciones.

Respecto al segundo encuentro conjunto entre LLA y el PRO, Santilli y los primos Menem coordinan con referentes del partido amarillo una nueva reunión que, al cierre de esta nota, todavía no tenía fecha ni hora confirmada, aunque fuentes del espacio indicaron a Infobae que “lo más probable es que se haga el jueves por la tarde”.

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La Cámara de Diputados será el escenario de la primera batalla legislativa: este miércoles se tratarán proyectos clave para el Gobierno

En el Senado, la situación es más compleja. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara alta, anunció la convocatoria a Labor Parlamentaria para el miércoles con el objetivo de sesionar el jueves. La agenda tentativa incluye la ley Hojarasca, 60 pliegos judiciales pendientes, proyectos sobre zonas frías y cálidas, y la posible discusión de una iniciativa sobre mercado de carbono que implicaría fondos para provincias y privados.

Sin embargo, la resistencia de las bancadas dialoguistas complica el armado. Un referente aliado sintetizó la tensión en declaraciones a Infobae: “Voy a venir igual, pero no soy empleado del Gobierno. Siguen sin entenderlo. Además, ya es más que evidente que los dialoguistas estamos quedando dentro de una interna ajena, con operaciones sin cesar”.

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Otro punto de tensión interna es la eliminación de las PASO: en el entorno de Bullrich predomina el pesimismo sobre la viabilidad de reunir los votos necesarios, mientras que sectores cercanos a Karina Milei sostienen que continúan trabajando en la búsqueda de apoyos. Ambas facciones coinciden en que el debate podría celebrarse entre septiembre y octubre.

La presidenta del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich

La ofensiva legislativa se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno para recuperar la iniciativa política. Durante la última reunión de la mesa política, sus integrantes analizaron con preocupación la necesidad de “volver a enamorar” a una porción del electorado que parece haber tomado distancia, con especial atención en la merma de apoyo entre los jóvenes.

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Para acompañar cada debate parlamentario, el oficialismo trabaja en la conformación de un “bloque comunicacional” con voceros que expongan los detalles de cada proyecto en medios y cuyas intervenciones sean luego amplificadas en redes sociales. “Va a haber una coordinación mayor a nivel medios y redes. La idea es que haya más voceros oficiales que sean los que muevan en medios el discurso, que esos recortes puedan llevarse a las redes y que la tropa digital lo viralice”, describió un integrante de la mesa política a este medio.

En paralelo, Milei tiene previsto disertar este jueves sobre ética e inteligencia artificial ante alumnos de los últimos años del Colegio ORT, en una de las acciones orientadas a reconectar con el segmento joven.

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