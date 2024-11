Premios Emmy Internacional 2024: todos los looks de la alfombra roja más esperada por las estrellas de la televisión mundial

Como en cada edición, la alfombra roja de los premios Emmys Internacional atrajo la mirada de fanáticos y expertos de la moda

La 52° edición de los Premios Emmy Internacional se celebra este lunes en el New York Hilton Midtown, con la participación de producciones televisivas de 21 países. Este prestigioso galardón, que destaca lo mejor de la televisión fuera de Estados Unidos, refuerza su enfoque en la diversidad y el impacto global de la industria.

La ceremonia incluye la tradicional alfombra roja, donde las celebridades exhiben diseños que marcan tendencia. Este evento, además de premiar el talento en la pantalla, se consolida como un faro de creatividad y estilo en el mundo de la moda. Argentina, con tres nominaciones históricas, ocupa un lugar destacado en la velada.

Los diseñadores Javier Saiach, Marcelo Senra y Helena Dakak analizaron cada look en diálogo con Infobae.

Premios Emmy Internacional 2024: todos los looks de la alfombra roja

Denim Richards

El actor estadounidense Denim Richards /Dia Dipasupil/Getty Images/AFP (Photo by Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

“No me gusta porque es complicado en la parte de la unión de la barba con el cuello: queda todo como igual. El cuello está destacado en negro. Es algo demasiado ajustado para lo holgada que se usa la ropa ahora. Si hubiese sido más flojo o con una bota entera, pero así, con el talón como lo único que se ve, me parece raro y poco moderno”, planteó Saiach sobre el look de Denim Richards.

Timothy Spall

El actor inglés Timothy Spall lleva un conjunto completamente en negro que incluye un traje de corte clásico con chaqueta de solapas satinadas. Bajo la chaqueta, viste una camisa de tela negra combinada con un chaleco del mismo color, ambos ajustados al cuerpo. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Al analizar el estilo del actor inglés Timothy Spall, Senra afirmó: “Los hombres suelen ser más correctos y su estilo más sencillo. En este caso, el look completamente negro funciona bien, pero el corbatín no termina de convencerme, no por el accesorio en sí, que puede ser de algodón o seda, sino por cómo se combina. Los botones visibles de la camisa desentonan y deberían estar cubiertos para destacar el corbatín y lograr mayor armonía. Aunque intenta ser un smoking, no lo es del todo: el saco es corto y de un tono diferente al de la camisa y el pantalón, pero el corbatín aporta un toque moderno y divertido. Me gusta que no lleve la clásica faja de smoking ni cinturón, lo que lo hace más casual y actual. En general, el conjunto funciona, pero con botones ocultos habría sido más prolijo.”

Jane Seymour

La figura del cine británica Jane Seymour Dia Dipasupil/Getty Images/AFP (Photo by Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Con respecto al paso de Jane Seymour por la alfombra roja, Senra postuló: “Me encanta el color que eligió. Este tipo de vestidos, con corte de cuerpo de ballet, son ideales para figuras con abdomen plano. El peinado es muy natural, pero quizás le falte algo para completar el look. Con los brazos al descubierto, una pulsera o brazalete bonito habría sumado. También noto la ausencia de aros que puedan levantar el conjunto. Todo el protagonismo recae en el vestido”.

Jacqueline Sato

La actriz Jacqueline Sato eligió un vestido con detalles gigantes como la flor y las mangas /Dia Dipasupil/Getty Images/AFP (Photo by Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Con respecto a la elección de Jacqueline Sato, Dakak aseveró: “Es un trabajo realmente maravilloso. La actriz brasileña Jacqueline Sato llegó a la alfombra roja con una pieza de Neriage. Un vestido strapless blanco de gran creatividad de seda plisada con mangas abullonadas y un aplique en frente de una gran flor a contra tono. Optó por un wet look y maquillaje con tonos rojizos, marcando ojos y pómulos. Cerró con stilettos negros con detalles blacos, collar de perlas y aros colgantes con forma de pluma”.

Kristina Wong Foster y Rachel Robinson

La productora Kristina Wong Foster y Rachel Robinson (Photo by Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

“El vestido de Rachel me encanta: es lo último, es el lencero y el vestido que va con las formas del cuerpo. Tiene un escote en V que me encanta y un dejo de brillos con el color de la temporada, que es el negro. El otro vestido, de Kristina, es muy de los años 90 y me da más a algo típico que a otra cosa. Y las sandalias son de otras temporadas”, analizó Saiach.

Sara Osman y Sara Kamen

Sara Osman eligió un vestido strapless azul noche con corset de chifón, stilettos y labial bordó. Sara Kamen optó por un vestido strapless de pailletes en plata y rosa, acompañado de sandalias peltre y clutch plata (Photo by Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Al observar los looks de Sara Osman y Sara Kamen, Dakak enfatizó: ”Sara Osman está simple pero elegante, llegó con un vestido strapless con corset de chifón de seda color azul noche. Lo complementó con stilettos bajos color bordó. Sumó un detalle de color en sus labios con un labial color bordó. Sara Kamen lució una pieza strapless de pailletes en tono plata y rosa. Complementó su look con sandalias color peltre y un clutch plata”.

Isadora Cruz

La actriz brasileña Isadora Cruz en los Emmys (Photo by Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Sobre la elección de Isadora Cruz para la alfombra roja, Senra opinó: “Acá veo algo que está muy trillado y conocido, sobre todo por el uso de las transparencias. Me parece pretencioso, como queriendo ser de gran alfombra roja, pero sin llegar a lograrlo. Habría preferido ver transparencias más sutiles, no tan explícitas como en las piernas. Tapa mucho los brazos, los hombros y el escote, pero deja las piernas como protagonistas. Creo que es mejor destacar la espalda, los brazos, los hombros o parte del pecho, en lugar de las piernas”.

Audrey Fleurot

Audrey Fleurot, icónica actriz francesa /REUTERS/Eduardo Munoz

“Me gusta, aunque me hace ruido el cuello con el cabello. Me hubiese gustado el pelo suelto, pero tirado para atrás tipo wet look”, aconsejó Saiach al ver el atuendo de Audrey Fleurot.

Chutimon Chuengcharoensukying

La modelo tailandesa Chutimon Chuengcharoensukying, también conocida como "Aokbab" /REUTERS/Eduardo Munoz

Con respecto al look de la modelo “Aokbab”, Saiach dijo: “Está con una de las combinaciones del momento: el blanco y el negro. Me encantan las sandalias, aunque es demasiado serio el vestido tapado y no me gusta que el accesorio sea de un color laminado porque combine con los botones: tendría que ser del mismo color de la sandalia o con uno contrastante”.

Adriana Barraza

La actriz mexicana Adriana Barraza posó para los fotógrafos antes de la ceremonia (Photo by Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

“Adriana Barraza optó por un solo color en todo su estilismo. Eligió un vestido cuello bote color verde en seda natural, combinado con transparencias bordadas en hombros y mangas. Complementó su look con aros y anillo de esmeraldas”, describió Dakak.

* Noticia en desarrollo

* Fotos: AFP y Reuters