Cuáles son las 20 mejores empresas para el talento joven en Argentina en 2024

El ranking 2024 de Los Mejores Lugares para Trabajar Talento Joven evalúa a las empresas argentinas que mejor se adaptan a las expectativas del talento joven en términos de bienestar y liderazgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los jóvenes menores de 25 años marcan el ritmo de las nuevas dinámicas y tendencias en el entorno laboral. Hiperconectados y con una fuerte conciencia social, buscan ámbitos de trabajo que combinen el crecimiento profesional con innovación, sin renunciar a la flexibilidad y a un balance saludable entre su vida personal y su carrera.

El ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar Talento Joven 2024 en la Argentina es una nueva edición del estudio de clima y cultura organizacional elaborado por Great Place to Work (GPTW) que analiza la experiencia de los empleados jóvenes en diversas organizaciones de Argentina. El estudio se basa en el análisis de encuestas realizadas a los más jóvenes para determinar cuáles son las empresas que mejor se adaptan a las expectativas y necesidades de esta generación.

Del total de participantes, 20 organizaciones lograron posicionarse en la lista final de los Mejores Lugares para Trabajar para el Talento Joven en 2024, divididas en cuatro categorías según la cantidad de empleados.

Uno de los requisitos para participar era que las empresas contaran con al menos un 20% de su plantilla menor de 25 años. Las posiciones de este nuevo ranking se establecieron a partir de entrevistas a más de 22.491 colaboradores de las 91 empresas participantes.

Great Place to Work encuestó a más de 22.000 empleados de 91 empresas para elaborar el Ranking 2024 de los mejores lugares para trabajar (DGA/EP)

La firma global de people analytics y consultoría Great Place to Work aplica una metodología única hace más de 20 años y en 90 países para determinar Los Mejores Lugares para Trabajar.

La encuesta utilizada para elaborar el ranking de los Mejores Lugares para Trabajar Talento Joven 2024 incluyó 60 preguntas, que evaluaban cinco elementos clave: confianza, maximizar el potencial humano, valores, liderazgo e innovación.

Estas preguntas tenían como objetivo medir el grado en que cada organización crea un Great Place to Work For All, es decir, un entorno de trabajo positivo para todos sus colaboradores, sin importar su cargo o posición dentro de la empresa.

Las empresas que promueven el bienestar integral y un balance entre la vida personal y laboral logran retener al talento joven con éxito (Getty Images)

“El talento joven actual representa una de las generaciones más interesadas en trabajar en organizaciones que estén alineadas con su propósito y donde puedan ver plasmado el impacto tangible de su trabajo”, dice el informe de GPTW.

Y suma: “Cuando las empresas logran generar este vínculo, los jóvenes no solo mejoran su performance, sino que también ‘se ponen la camiseta’ y se comprometen de manera genuina con la organización”.

De acuerdo al informe confeccionado por GPTW, entre los factores clave valorados por los jóvenes profesionales se incluyen la comunicación clara de los líderes, su credibilidad para tomar decisiones acertadas y una adecuada conciliación entre la vida laboral y personal. Las empresas que abordan eficazmente estos aspectos logran mayores niveles de compromiso y satisfacción entre sus empleados jóvenes, aunque persisten retos relacionados con la equidad y la percepción de ingresos en algunos sectores.

El propósito compartido: un valor fundamental para el talento joven

Great Place to Work evaluó cinco elementos clave en su ranking: confianza, potencial humano, valores, liderazgo e innovación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propósito compartido se convirtió en un elemento central para atraer al talento joven. Esta generación busca trabajar en empresas que no solo persigan metas económicas, sino que también se alineen con sus valores personales y permitan ver un impacto tangible de su trabajo en la sociedad.

Según los datos del informe, los jóvenes valoran sentirse parte de organizaciones donde sus esfuerzos contribuyen a un propósito más amplio, lo cual se traduce en una mayor motivación y compromiso con su trabajo.

Para muchas empresas, esta tendencia ha significado un cambio en la manera en que diseñan sus estrategias de recursos humanos y cultura organizacional. Lograr que los jóvenes se sientan identificados con los objetivos de la empresa mejora su desempeño a la vez que aumenta la retención de talento y favorece un ambiente de trabajo más dinámico y productivo.

El 95% de los jóvenes valora la accesibilidad de sus líderes, lo que fomenta un entorno de confianza y diálogo en el trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el desafío para las organizaciones reside en cómo conectar de manera genuina con las expectativas de estos colaboradores y demostrar que sus valores y misión van más allá de las declaraciones formales.

Los beneficios únicos que ofrecen las empresas también juegan un rol importante en la experiencia laboral del talento joven. Estos beneficios no solo representan incentivos adicionales, sino que también refuerzan el vínculo emocional con la organización y fomentan el sentido de pertenencia.

El 79% de los jóvenes valora positivamente los beneficios únicos que les ofrecen las organizaciones, considerándolos un incentivo clave (iStock)

Los jóvenes valoran especialmente los beneficios que promueven el bienestar y el desarrollo personal, ya que estos se alinean con sus valores y expectativas sobre lo que debe ofrecer una empresa más allá de lo salarial.

81% de los jóvenes encuestados expresó que siente que su trabajo tiene un significado especial y que no es “solo un trabajo”

84% manifestó su deseo de permanecer a largo plazo en su empresa cuando perciben un propósito compartido

79% valora positivamente los beneficios únicos que les ofrecen las organizaciones

87% de los jóvenes perciben que los beneficios especiales son un factor clave para su compromiso, en comparación con el 79% de la percepción general de las organizaciones

Bienestar integral: la clave para retener a los jóvenes

El equilibrio entre vida personal y laboral es crucial para los jóvenes, con un 83% que destaca la importancia de mantener esta armonía en sus empresas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bienestar laboral, entendido como la combinación de un ambiente emocionalmente saludable y un equilibrio entre vida personal y profesional, es un aspecto fundamental para el talento joven. El ranking 2024 de Los Mejores Lugares para Trabajar Talento Joven, elaborado por Great Place To Work, refleja esta tendencia.

Los jóvenes, de acuerdo al informe, buscan mucho más que un buen salario o un ambiente competitivo. Para ellos, la posibilidad de mantener un equilibrio saludable entre su vida personal y profesional es fundamental a la hora de valorar su experiencia dentro de una empresa. Este aspecto no solo es importante para su bienestar individual, sino que también influye directamente en su motivación y productividad.

88% de los jóvenes considera que su lugar de trabajo es un entorno psicológica y emocionalmente saludable , frente al 84% reportado por las organizaciones

83% de los jóvenes afirma que se fomenta el equilibrio entre la vida profesional y personal , comparado con el 80% de las organizaciones

95% de los jóvenes considera que tienen los recursos y equipos necesarios para hacer su trabajo, en comparación con el 92% de las organizaciones

La cercanía y transparencia en el liderazgo, clave para motivar a los jóvenes profesionales

La confianza y la transparencia en el liderazgo siguen siendo aspectos valorados, con un 96% de los jóvenes que reconoce la importancia de la ética (Getty)

Para los jóvenes profesionales, un buen líder no es solo quien da órdenes, sino aquel que abre puertas al diálogo, comunica con transparencia y actúa con integridad en cada decisión.

Según el informe de GPTW, un 95% de los jóvenes señala que sus líderes son accesibles y es fácil hablar con ellos, lo que les brinda la confianza de poder expresar sus inquietudes y recibir respuestas directas. Este porcentaje es ligeramente superior al 93% reportado por las organizaciones en general.

Además, un 91% de los jóvenes indica que sus jefes comunican claramente sus expectativas, superando el 86% reportado por las organizaciones. Esta claridad en la comunicación es esencial para que los empleados jóvenes se sientan alineados con los objetivos de la empresa y puedan desempeñarse eficazmente.

Un 92% de los jóvenes cree que sus jefes cumplen con sus promesas, lo que refuerza la confianza y compromiso dentro de la organización (Getty)

La ética y la honestidad también son cualidades apreciadas por esta nueva generación. Un 96% de los jóvenes perciben que sus líderes conducen el negocio de forma honesta y ética, frente al 94% de las organizaciones. Este alto nivel de confianza en la integridad de los líderes refuerza el compromiso de los empleados jóvenes con la empresa.

Las empresas que lideran el ranking 2024 de Mejores Lugares para Trabajar Talento Joven también comparten otros datos relevantes:

94% de los jóvenes afirma que puede hacer cualquier pregunta razonable a sus líderes y recibir una respuesta directa, lo que fortalece la relación de confianza.

93% valora que sus jefes tengan una visión clara de hacia dónde va la organización y cómo llegar, una percepción superior al 89% de las organizaciones.

92% de los jóvenes sienten que sus jefes cumplen con sus promesas, lo que refuerza la coherencia y la credibilidad de los líderes.

El listado completo

Entre las 91 empresas participantes, 20 organizaciones lograron destacarse en el ranking de Los Mejores Lugares para Trabajar para Talento Joven 2020, clasificadas en cuatro categorías según el tamaño de su plantilla.

Estas categorías incluyen empresas con menos de 250 empleados hasta aquellas con más de 1.000 colaboradores, lo que muestra una variedad de entornos laborales en los que el talento joven valora principalmente la comunicación clara, la credibilidad de los líderes y el equilibrio entre la vida personal y laboral.

Empresas de más de 1000 empleados

EY ocupó el primer puesto del ranking Los Mejores Lugares para Trabajar Talento Joven 2024 en la categoría de más de 1000 empleados (Gentileza EY/GPTW)

EY Flybondi Ualá SAP Verisure

Empresas de 251 a 1000 empleados

AES Servicios América ocupó el primer puesto del ranking Los Mejores Lugares para Trabajar Talento Joven 2024 en la categoría de 251 a 1000 empleados (Gentileza AES Servicios América/GPTW)

AES Servicios América Green Armor Grant Thornton Argentina ZS Argentina Havas

Empresas de hasta 250 empleados

Exomindset ocupó el primer puesto del ranking Los Mejores Lugares para Trabajar Talento Joven 2024 en la categoría de hasta 250 empleados (Gentileza Exomindset/GPTW)

Exomindset Innovid Pehuen LIESA WNS & Asociados

Pymes

ABN Digital ocupó el primer puesto del ranking Los Mejores Lugares para Trabajar Talento Joven 2024 en la categoría Pymes (Gentileza ABN Digital/GPTW)

ABN Digital GDA ProFlight Aviation Academy GreenFlame S1 Gateway

