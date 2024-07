En qué partes del cuerpo es mejor aplicarse el perfume para prolongar la fragancia

La creación de un perfume conlleva un proceso meticuloso de selección y combinación de esencias naturales y sintéticas para lograr un aroma único (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los perfumes son una parte esencial de la rutina de belleza de muchas personas, y su aplicación correcta puede influir en la durabilidad y el impacto de su fragancia. Expertos como Irati Herrero, creadora de Laboratorio Olfativo Me Mi Mo Lab, y Daniel Figuero, Embajador Internacional de Fragancias de Dior, han compartido sus mejores consejos a Vogue para que los perfumes permanezcan por más tiempo en la piel.

Herrero insiste en la importancia de aplicar el perfume sobre una piel hidratada y libre de fragancia: “Utilizar una crema corporal neutra, sin fragancia, y posteriormente aplicar el perfume en la zona de la piel que deseemos, ayuda a hacer que la fragancia perdure más,” señala a Vogue. Por otro lado, Figuero sugiere combinar la crema perfumada de la línea de baño del perfume con unas gotas del mismo para “ir completamente vestida en fragancia”.

La aplicación del perfume después de la ducha también es una técnica recomendada. Según un blog de Arenal, el momento más efectivo para aplicarse colonia es tras ducharse y aplicarse crema hidratante. Este consejo se basa en que la piel hidratada y limpia tiene una mayor capacidad de absorción de las fragancias, lo que permite que el olor del perfume permanezca por más tiempo

Zonas estratégicas y beneficios emocionales

Los perfumes con ingredientes naturales y sostenibles ganan popularidad, reflejando una creciente conciencia ambiental entre los consumidores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regina Munlloch, directora de entrenamiento de fragancias para Estée Lauder México, resalta a CQ, que usar perfume no solo influye en la percepción externa, sino también en el estado de ánimo y la seguridad personal: “Es tu huella digital, tu firma, cómo te presentas ante el mundo. Usar perfume ayuda a sentirse bien, cambiar tu estado de ánimo, empoderarte y llenarte de esa fuerza interna que necesitas,” comenta Munlloch a CQ.

La aplicación del perfume en zonas estratégicas del cuerpo es crucial para su efectividad. El Arenal Blog sugiere aplicarlo en las muñecas, detrás de las orejas, los codos y el cuello, zonas donde la piel se calienta, lo que facilita la proyección de la fragancia. Además, incluir un poco de perfume en el cabello puede llevar el aroma por un periodo más largo.

Aspectos negativos y consideraciones ambientales

Aplicar perfume en puntos de pulso como muñecas, cuello y detrás de las orejas, ayuda a intensificar y prolongar la fragancia (Getty Images)

Sin embargo, el uso de perfumes no está exento de aspectos negativos. La American Academy of Dermatology advierte que los perfumes pueden causar dermatitis de contacto, manifestada con enrojecimiento, picazón y ampollas en la piel. Las fragancias también pueden desencadenar problemas respiratorios, especialmente en personas con asma o sensibilidad química, un hecho destacado por la Asthma and Allergy Foundation of America.

Un componente preocupante en algunos perfumes es la presencia de ftalatos, conocidos disruptores endocrinos que pueden afectar el equilibrio hormonal del cuerpo. Investigaciones del Environmental Working Group señalan que estos ingredientes pueden tener efectos a largo plazo en la salud reproductiva y el desarrollo. Además, los perfumes sintéticos liberan compuestos orgánicos volátiles (COVs), que contribuyen a la contaminación del aire, que afecta la calidad del aire interior y exterior, según Environmental Protection Agency.

El impacto de los perfumes no se limita solo a quien los usa. Mayo Clinic informa que los perfumes utilizados por las madres pueden causar irritaciones en la piel y problemas respiratorios en los bebés. Además, pueden desencadenar alergias en mascotas domésticas, tal como indica la American Veterinary Medical Association.

Perspectiva ambiental

Desde una perspectiva ambiental, el uso de perfumes presenta un desafío significativo debido a la generación de residuos plásticos. World Wildlife Fund advierte sobre la acumulación de estos residuos derivados de los envases de perfumes. Además, Harvard Health Publishing menciona que el uso constante de perfumes puede desensibilizar el sentido del olfato, lo que lleva a las personas a aplicar más producto para conseguir el mismo efecto.

Por otro lado, Javier Bacallado, director de comunicación de perfumes y diseño para El Ganso, resalta a CQ la importancia de elegir una fragancia tomando en cuenta cómo evoluciona en la piel: “La elección tiene que ser una tarea que se realice con tranquilidad, sin prisas,” dice Bacallado,

Finalmente, es fundamental considerar las recomendaciones médicas al usar perfumes. Según el Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, ciertas fragancias pueden reducir la eficacia de medicamentos tópicos y tratamientos dermatológicos. Por lo tanto, es esencial consultar a un dermatólogo para asegurar que el uso de perfumes no interfiera con tratamientos médicos.

Las preferencias de perfume varían significativamente según la cultura, influenciadas por factores históricos, climáticos y sociales ((Créditos Prensa Puig)

La historia del perfume

El arte de la perfumería tiene sus orígenes en las antiguas civilizaciones, con el primer perfume de la historia atribuido a Tapputi-Belatekallim, alrededor del 2000 a.C. Tapputi, mencionada en tablillas cuneiformes, es reconocida como la primera química y perfumista documentada del mundo.

Tapputi empleaba métodos avanzados para su época, utilizaba técnicas de destilación y extracción con solventes. Mezclaba flores, aceite, mirra, y otros elementos aromáticos, obteniendo esencias que luego filtraba para producir las primeras formas de perfumes líquidos. Esta técnica revolucionaria marcó un hito en la historia de la perfumería y sentó las bases para futuros desarrollos en la creación de fragancias.

Paralelamente, en el antiguo Egipto, el uso de perfumes tenía un significado religioso y social. Los egipcios utilizaban fragancias tanto en ceremonias religiosas como en la vida cotidiana. A ellos se atribuye la creación del kyphi, una mezcla de 16 ingredientes que incluía mirra, casia, y resina, utilizado tanto para fines medicinales como para honrar a los dioses.

La tradición perfumista se extendió a Grecia y Roma, donde se perfeccionaron las técnicas y se diversificaron las fuentes de aromas. Los antiguos griegos valoraban tanto los perfumes que incluso dedicaron tratados a su preparación y uso. En Roma, el uso de perfumes se popularizó gracias a la influencia griega, y se convirtió en un símbolo de estatus y lujo entre la élite romana.