Vacaciones de invierno: escapadas de cercanía y experiencias gastronómicas para disfrutar en Buenos Aires

Durante las vacaciones de invierno en Buenos Aires y alrededores, los turistas tienen diversas opciones como recorridos culturales, paseos en enclaves naturales y propuestas que combinan entretenimiento y educación, todo ello acompañado por una rica y variada oferta gastronómica (Getty)

Las vacaciones de invierno en Buenos Aires y sus alrededores siguen su curso, y quienes se encuentran en la zona tienen diversas opciones para disfrutar en familia, con amigos o incluso en soledad.

Paseos en enclaves naturales y días de campo son solo algunas de las posibilidades. La gastronomía, por supuesto, también juega un papel importante durante este período, con una variedad de escenas culinarias que complementan la experiencia vacacional. Destacados chefs crean platos tradicionales y modernos para que tanto los locales como aquellos que visitan la zona puedan deleitarse con la rica y diversa cocina porteña.

Aquí, un repaso por algunas de las alternativas entre Capital Federal y lugares aledaños que, en conjunto, definen a un concepto de viajes de cercanía y de escapadas de pocos días, algo que analizaron especialistas consultados por Infobae.

Las escapadas y los viajes cortos predominan en las vacaciones de invierno, según especialistas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sil Almada, quien integra la consultora W y Almatrends Lab, desde donde se especializa en el análisis de tendencias humanas, sociales, y de consumo, reflexionó en diálogo con Infobae: “En el panorama actual, los viajes cortos asociados a eventos de entretenimiento y deportivos muestran tendencias claras de preferencia por experiencias breves y enriquecedoras. Este fenómeno es reflejado por los viajes más cortos y gestionables, lo que permite a los turistas disfrutar de múltiples escapadas durante el año, maximizando su tiempo y presupuesto”.

“Estas tendencias no solo están redefiniendo las expectativas y experiencias de los viajeros, sino que también influyen en cómo los destinos y organizadores de eventos adaptan sus ofertas para atraer a este creciente segmento del mercado. La capacidad de ofrecer experiencias atractivas y concentradas en tiempo es crucial para captar la atención de un público que valora tanto la calidad como la eficiencia en sus escapadas”, dijo Almada.

Naturaleza y gastronomía

Durante estos días, no faltan quienes apuntan a pasear en un entorno natural. En ese sentido, uno de los espacios icónicos es la Reserva Ecológica Costanera Sur, el humedal de 350 hectáreas que alberga una vasta diversidad de flora y fauna nativa, ideal para actividades al aire libre como caminar, andar en bicicleta y trotar.

La histórica estancia La Raquel, situada en la Ruta 2, ofrece una experiencia de día de campo en un ambiente familiar, rodeado de naturaleza e historia, con programas que incluyen paseos, charlas históricas y un variado menú gastronómico

Ubicado en Puerto Madero, con vistas a la mencionada Reserva Ecológica, el hotel Hilton Buenos Aires permite acercarse a vivir una experiencia renovada. La gastronomía es destacada, con Alberto’s Lobby Bar y el Restaurant El Faro, donde se pueden disfrutar cócteles exquisitos y platos gourmet preparados con productos orgánicos y locales. Para los más pequeños, aquí habrá actividades con Recreo Filgo y Masa Pop, que incluyen talleres creativos y de decoración de cookies. Además, durante se presentará una muestra de arte de Milo Lockett, ideal para disfrutar en familia.

En tanto, apoco menos de dos horas de Capital Federal, situado en la Ruta 2, camino a la costa, se encuentra el histórico chalet La Raquel, perteneciente a la familia Guerrero en el siglo XIX. La estancia ha sido renovada para ofrecer a los turistas una experiencia de día de campo en un ambiente familiar, rodeado de naturaleza, historia y una gastronomía argentina que varía cada domingo.

El chalet, construido en 1894 a orillas del río Salado, destaca por su estilo de la belle époque francesa, sus paredes color salmón y una gran torre central. El entorno, diseñado por el danés Forkel, abarca más de 80 hectáreas con más de 300 especies de plantas, lo que proporciona un espacio para recorrer, relajarse y conocer la historia del lugar. Actualmente, Valeria Guerrero y Juan Pablo Russo han creado una fundación para preservar este rincón histórico. La estancia ofrece programas de días de campo con actividades como paseos, charlas históricas y un variado menú gastronómico, asegurando una experiencia inolvidable.

La estancia se encuentra a pocas horas de viaje desde Buenos Aires

Asimismo, a poco menos de una hora de Buenos Aires, en Pilar, hay otra alternativa para pasar un día de naturaleza en el club de campo Pilar Patagonia. Allí, el resto Terrazas al Lago tiene una propuesta de cocina internacional combinada con toques patagónicos. Este ambiente invita a disfrutar de los días de invierno con vistas al lago y una atmósfera relajada.

Gabriela Ferrucci, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), amplió el análisis sobre las vacaciones de invierno en la capital del país y alrededores en conversación con Infobae: “Mendoza, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires están logrando aumentar su demanda de turismo, especialmente en esta segunda quincena de julio, con propuestas de actividades de entretenimiento infantil, por ejemplo”.

“En muchos destinos, los turistas han decidido resolver sus vacaciones con poca antelación”, planteó Ferrucci. Y siguió: “En esta época del año, también hay destinos como Jujuy, Salta e Iguazú que suelen resultar muy atractivos, no solo por tener un clima algo más templado, sino por ofrecer paisajes únicos y muy valorados”.

Gastronomía en las calles porteñas

Lo de Jesús es un restaurante en el barrio de Palermo, reconocido por su oferta gastronómica que atrae tanto a locales como a turistas. La especialidad de la casa son las carnes, destacándose el bife de chorizo, el ojo de bife y la entraña, además de las carnes maduradas, entre otras. En lo que se refere a las guarniciones, algunos ejemplos: la papa al plomo, los vegetales grillados y las espinacas a la crema; mientras que la parrilla se completa con opciones como el salmón rosado y el Pacú. Los clásicos como el matambre a la pizza y las milanesas de lomo también tienen un lugar especial, al igual que las pastas. Para el postre, ofrecen delicias como panqueques de dulce de leche, flan casero y tiramisú.

Lo de Jesús, en Palermo, es un restaurante reconocido por su oferta de carnes como bife de chorizo y ojo de bife, además de contar con una cava de vinos que marida cada plato (Lo de Jesús)

Ubicado en la esquina de Gurruchaga y Cabrera, Lo de Jesús no solo es un referente del buen comer, sino que también tiene una cava de vinos que apunta a maridar cada plato de manera particular. Desde 2015, se ha ampliado con un anexo, creando un complejo gastronómico que combina un restaurante de carnes con una vinoteca. La dedicación a la calidad de la materia prima y al cuidado en el emplatado son distintivos de este lugar, que propone una experiencia culinaria completa, basada en los íconos de la gastronomía argentina: la carne y el vino.

En diálogo con Infobae, el chef asesor de Lo De Jesús, Darío Gualtieri, dio los secretos de algunos de los platos destacados del lugar: “Con la leña de espinillo y el quebracho blanco, buscamos un sabor especial en la parrilla. La entraña, por ejemplo, tiene una maduración de entre 15 y 20 días en bolsa de vacío, por lo cual hay una fermentación láctica que no es muy punzante, pero sí está presente. La guarnición: morrones asados con aceite de oliva, ajo y sal marina. Lo acompañamos idealmente con un Cabernet Sauvignon, ya que es un vino robusto y la pirazina va a quedar bien con el láctico y el hierro de este corte”.

Gualtieri siguió: “Otro plato es nuestro querido pacú con mandioca. Debería salir con una ensalada de berros. Esto sería fantástico para cortar ese sabor terroso que tiene el pacú, que obviamente es de río. La trazabilidad es impecable, viene de Rosamonte, Corrientes. Es un pescado que, al hacerlo a la parrilla y a la brasa, se desgrasa paulatinamente y no queda con sabor a barro. Resulta muy bien cuando le ponemos sal marina y pimienta blanca. La mandioca, con su sabor terroso y su fibra, va a estar ideal con un Pinot Noir: un vino tinto para un pescado de río. También se podría utilizar un Pinot Noir para la trucha, con hinojos y otros ingredientes”.

El chef asesor Darío Gualtieri de Lo de Jesús reveló que maduran algunos cortes durante varios días y los acompañan con guarniciones como morrones o ensaladas

“Un gran corte, también, es el ojo de bife, que se sirve con una ensalada de remolacha y queso de cabra. El ojo de bife tiene una maduración entre 20 y 30 días. La ensalada siempre es de remolachas orgánicas, lleva un poco de aceite de oliva, sal, pimienta blanca y queso de cabra. En esta época siempre hay quesos untables y quesos duros, no quesos blandos de cabra porque no hay leche, ya que las cabras no dan leche ni en otoño ni en invierno. La ensalada también lleva cebollas moradas, que tienen un poco de dulzor. Se marida con un Malbec, preferentemente argentino, que haya pasado por un poquito de madera”, contó el chef.

Por su parte, la chef María Barrera, quien es oriunda de México y llegó a Argentina hace más de 15 años para, entre otras cosas, fundar un restaurante a puertas cerradas al que llamó Cocina mexicana de origen. Allí, despliega recetas de su país de origen en pleno barrio porteño de Cañitas.

Impulsada por la necesidad de transmitir las verdaderas tradiciones culinarias de sus ancestros, María abrió un espacio para ofrecer cenas históricas y temáticas. Su menú incluye opciones como tacos, gorditas, tamales, quesadillas y pozole, recreando así los valores y sabores auténticos de la cocina mexicana.

“Definitivamente, la gastronomía nos une, ya sea entre amigos o no. Comer es una necesidad y un placer, y los seres humanos siempre buscamos oportunidades para festejar y compartir una buena comida”, destacó Barrera en diálogo con Infobae, al describir detalles de su propuesta. “¿Qué platos impulsan el encuentro y la amistad? Unos tacos con mezcal; botanas picantes, unos cócteles con tequila o simplemente unos mezcales son perfectos”, agregó.

María Barrera, chef mexicana, ofrece una experiencia auténtica de cocina mexicana en su restaurante Cocina Mexicana de Origen en Las Cañitas, con un menú que incluye tacos, tamales y pozole, destacando la importancia de la gastronomía en unir a las personas y promover encuentros amistosos y festivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El restaurante Mengano es uno de los destacados porteños de la Guía Michelin, en la que lo describieron así: “Este sencillo establecimiento de la zona de Palermo, que requiere de tocar a un timbre para poder entrar, puede ser una muy buena opción para comer de picoteo informal, pues ofrece numerosos platitos de base tradicional. El local tipo bistró, con la estética y el ambiente de un modesto bodegón repleto de fotos antiguas de la familia del chef, disfruta también de una pequeña barra (4 taburetes) donde puedes ver trabajar al equipo de cocina en directo”.

Infobae conversó con Facundo Kelemen, chef de Mengano: “La propuesta se basa en reinterpretar los platos de los bodegones, pero como comida inmigrante para Argentina, mayoritariamente de España e Italia, y en formato de platitos. La idea es poder pedir, por ejemplo, cuatro platitos y probar más cantidad de sabores”. Al tiempo que remarcó: “Recibimos a mucha gente gente de Brasil, Uruguay, Chile y Estados Unidos, entre otros lugares”.

Mariano Ramón es el chef de Gran Dabbang, un restaurante que figuró entre los 50 mejores de Latinoamérica en la edición 2023 del premio 50 Best. “Gran Dabbang rebosa de sabor y creatividad. Algunos carteles de Bollywood adornan las paredes para hacer referencia a las influencias indias del chef Mariano Ramón, que combina sabores de toda Asia con ingredientes latinoamericanos para crear un nuevo y vibrante género. La pakora de acelga, la codorniz marinada en rica-rica y el curry de cordero ahumado son los platos más destacados de un menú breve de unos 10 platos pequeños diseñados para compartir”, describieron en el ranking en aquel entonces.

Mariano Ramón, chef de Gran Dabbang, ha reforzado su menú de currys durante las vacaciones de invierno, ofreciendo platos como curry de pato y de cordero (Imagen Ilustrativa Infobae)

En diálogo con Infobae, Ramón describió: “Aprovechando que hubo una ola polar y el frío de las vacaciones de invierno, hicimos toda una sección de platos de olla que son nuestros currys. Así que lo que hicimos es reforzar todo lo que son esos platos bien calentitos para el invierno, porque estaba haciendo mucho frío en la ciudad. Entonces tenemos curry de pato, de garrones, de cordero, de lentejas y uno vegano de alcauciles con hojas de curry”.

“En esta época, viene mucha gente de las provincias, entonces es una oportunidad para nosotros y para ellos, para acercarnos y mostrar la propuesta a distintos comensales del país”, agregó Ramón.

Arte y relax

Otra de las bondades de esta región es poder acercarse a propuestas artísticas de toda clase. Por ejemplo, a pocos metros de la histórica Plaza de Mayo se encuentra Arthaus Central, un centro de experimentación y colaboración entre artistas, curadores, críticos e investigadores de diversas disciplinas. La estructura original del edificio ha sido remodelada para combinar elementos arquitectónicos contemporáneos con la fachada histórica, integrando un atrio central que optimiza la luz natural y las amplias plantas.

En la zona de Recoleta es posible vivir una experiencia que combina arte, relax y gastronomía (Getty)

Desde 2021, Arthaus Central ha adaptado partes de la instalación para nuevos usos, incluyendo un auditorio diseñado por el especialista en acústica Gustavo Basso, camarines, un café en la planta baja, dos espacios de exposición, y un bar y restaurante en la terraza a cargo del chef Gonzalo Aramburu. La propuesta arquitectónica destaca por su atención a la proporción, la luz y el uso de materiales nobles, creando un diálogo armonioso entre la estructura original y las intervenciones modernas.

Otra opción destacada en relación al arte en la Ciudad es el Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU), un espacio lúdico con tres plantas dedicadas a diferentes grupos de edad: de 0 a 3 años, de 4 a 7, y de 8 a 12. Este espacio busca estimular la imaginación, la creatividad y el descubrimiento en los niños a través de actividades diseñadas para cada etapa de desarrollo.

En la misma línea, en el Centro Cultural Recoleta hay una programación especial durante las vacaciones de invierno, hasta el domingo 28 de julio, con entrada libre y gratuita. Aquí se puede disfrutar de obras de teatro, circo, narración oral, cine, recitales, talleres, activaciones y visitas guiadas en distintos espacios del centro.

Un ejemplo destacado es “8ch8 CUERDAS”, un espectáculo que fusiona canto coral y disciplinas acrobáticas, creado por Daniel Di Pace y Gerardo Hochman. Esta presentación poética y musical, con coreografías acrobáticas y arreglos originales, involucra a un octeto de mujeres que son cantantes, actrices, acróbatas y bailarinas. Otro ejemplo es el quinteto musical Naranja Dulce, que ofrece un recital con canciones de diversos géneros como candombe, bossa, reggae, folclore argentino y rock, invitando a grandes y chicos a experimentar el arte y el juego.

Una postal clásica de Buenos Aires, que es una de las puertas de entrada de los visitantes del ámbito internacional según los especialistas consultados por Infobae (Getty)

Para aquellos que decidan alojarse cerca del Centro Cultural Recoleta, el hotel Loi Suites, en el corazón del barrio, permite vivir escapadas foodie y de relax. Estas experiencias incluyen cenas gourmet, masajes, acceso a gimnasio y piscina, entre otras.

Finalmente, para Santiago Aramburu, especialista y asesor en turismo, perteneciente a la consultora TurHelp, “la Ciudad de Buenos Aires es la puerta de entrada del turismo internacional y nacional. Brasil, Uruguay y Estados Unidos son las principales nacionalidades que aportan al turismo receptivo en CABA. En total, más de un millón de turistas visitan la Ciudad anualmente”.

“Más del 50% del turismo receptivo valora la oferta cultural y gastronómica de la ciudad”, valoró Aramburu en segundo término.