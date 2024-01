Fibromialgia: qué es y cómo se diagnostica esta enfermedad que es más frecuente en las mujeres

El doctor López Rosetta nos explica qué es la fibromialgia

La fibromialgia es una enfermedad frecuente que padece entre el 2% y el 3% de la población. ¿De qué se trata? Lo que sienten las personas es un dolor artromiálgico, es decir de los músculos. Dolores articulares de ambos lados del cuerpo, por debajo de la cintura y por arriba.

Se trata de un cuadro clínico que aparece entre los 20 y 50 años y es más frecuente en la mujer que en el hombre, 20 a 1 es la proporción.

¿Cómo aparece? En general aparece después de un episodio que lo gatilla. Puede ser una circunstancia de estrés importante, una infección importante, un traumatismo. Y otras veces comienza de a poco, puede ir de un caso muy leve a un caso invalidante.

La fibromialgia es una enfermedad que no solo causa dolor, sino también fatiga, alteraciones de la memoria, insomnio, alteraciones del ánimo y síndrome de intestino irritable (Getty)

En estas situaciones, las personas dicen: “Me duelen las articulaciones, me duelen los músculos”. La gente cuando comienza con esto tiene dudas, va a un médico, va otro y no se manifiesta bien. Es que no tienen básicamente otra cosa.

Además, la enfermedad va acompañada muchas veces de fatiga, alteraciones de memoria, insomnio, alteraciones del ánimo, muchas veces de síndrome de intestino irritable. Puede ser que tenga también cefalea, dolor de cabeza, migrañas. Entonces el cuadro clínico puede tener distintas facetas y esto puede confundir hasta que se hace el diagnóstico.

El dolor en algunos puntos específicos que los reumatólogos conocen muy bien: abajo de las clavículas o un poco más abajo. Cuando el médico realiza el exámen clínico, va descubriendo esos puntos dolorosos propios de la fibromialgia.

La fibromialgia es una enfermedad que se puede controlar con un tratamiento integral, que combine la actividad física, el apoyo psicológico y la medicación, y que se adapte a las necesidades de cada paciente (Getty Images)

Ahí las cosas se aclaran, se le da tranquilidad al paciente y la recomendación es el tratamiento. Lo cierto es que es importante diagnosticarla a tiempo, al comienzo de los síntomas, cuando empieza ese cansancio y esos dolores. El diagnóstico es básicamente de orden clínico, por la historia clínica, al interrogar al paciente y por el examen físico.

No hay estudios específicos de sangre o de imágenes, como por ejemplo resonancia magnética nuclear o computada, que determinen que se trata de un cuadro de fibromialgia.

Por lo tanto, si usted tiene dolores que van apareciendo de modo alternativo, de modo progresivo, dolores musculares recurrentes y se pregunta: “¿Será cansancio?”, es importante consultar a tiempo. Hay gente que tiene cuadros clínicos muy leves y hay otros pacientes que sufren cuadros que son verdaderamente invalidantes.

La fibromialgia es una enfermedad que aparece entre los 20 y los 50 años, y que es más frecuente en las mujeres que en los hombres, con una proporción de 20 a 1 (Getty Images)

¿Y el tratamiento cuál es? Tiene que ver con actividad física moderada, tiene que ver con apoyo psicológico. Muchas veces lo necesitan y por supuesto también con medicación, los llamados antiinflamatorios no esteroides, es decir, los analgésicos.

Entonces, la recomendación es: si tiene dolores musculares o alguno de los síntomas en forma conjunta que recién le comenté. Sin prisa, pero sin pausa, consulte con su médico porque si es fibromialgia, cuanto antes se trate, mejor.

* El doctor Daniel López Rosetti es médico (MN 62540) de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Presidente de la Sección de Estrés de la World Federation for Mental Health (WFMH). Y es autor de libros como: “Emoción y sentimientos” (Ed. Planeta, 2017), “Equilibrio. Cómo pensamos, cómo sentimos, cómo decidimos. Manual del usuario.” (Ed. Planeta, 2019), entre otros.