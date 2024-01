De pies a cabeza: el estilo cowboy se convirtió en un imprescindible del verano 2024

El estilo cowboy es tendencia de día y de noche este verano

El estilo cowboy se impuso este verano 2024 en looks de día y de noche. Varias famosas se unieron a la tendencia y mostraron outfits totalmente diversos pero con las características distintivas de este estilismo.

Te puede interesar: Boho chic, cómo es el look que eligen las celebridades durante el verano

Es el caso de las modelos Zaira Nara, Carolina “Pampita” Ardohain, Mery del Cerro y Sofía Zámolo, a quienes se vio en sus redes sociales lucir diferentes outfits de día y de noche.

Las botas texanas pisan fuerte en la moda local desde hace varias temporadas. Por su versatilidad para adaptarse a diferentes estilos, el calzado se lleva en looks de invierno y verano, y se convirtió en un imprescindible del guardarropas.

Zaira Nara eligió sombrero y maxicamisa de jean para un día en Punta del Este (Foto: @zaira.nara)

“El estilo cowboy para la moda femenina se implementó fuertemente terminando la década de los 60, y desde allí hace varias temporadas de verano, si bien no de manera ininterrumpida que es furor, lo es de manera alternada con otras tendencias”. Así comenzó a analizar la tendencia la destacada diseñadora de alta costura Patricia Profumo consultada por Infobae.

Te puede interesar: Clásica y moderna: la malla enteriza se mantiene vigente y domina el verano

Y tras señalar que “el estilo cowboy es siempre tendencia en los veranos”, destacó: “Se enfría un poco en algunas temporadas y vuelve con todo, como sucede este 2024″.

Para la asesora de imagen y productora de moda Matilda Blanco, “es un look interesante para el verano”. “Es una alternativa que cambia un poco la manera de lucir las piernas, para no caer siempre en el borcego o las zapatillas -señaló-. La bota texana no sólo a nivel internacional, sino en la moda local está muy arraigada”.

Ideas para lucir un look cowboy con estilo

Sofía Zámolo lookeó con botas estilo texanas un outfit de noche para un evento en Pinamar (Foto: @sofiazamolo)

“El jean es el gran anfitrión de esta moda, al igual que el cuero por usarse en chaquetas, botas texanas y sombreros cowboy”, comenzó a analizar Profumo en este punto.

Cómo lucir un estilo cowboy, según las expertas

Para outfits de día, Profumo recomendó: “El jean azul oscuro, blanco y gastado se ve en prendas como shorts, minifaldas y jeans oxfords de tiro bajo, otra de las tendencias en esta moda del lejano oeste”.

La modelo Mery del Cerro optó por un look cowboy para el día, con sombrero, botas y camisa blanca (Foto: @merydelcerrok)

Mientras que para la noche, “los vestidos cortos, ajustados y escotados con texanas hace un tiempo que están en vigencia”. “Con chaqueta de jean o cuero corta y sombrero se completa otro look para la noche”, amplió.

Te puede interesar: Cambios de estilo: los 5 mejores cortes para aumentar el volumen del cabello

Y sumó: “Con sombreros, botas texanas cortas y altas, polleras y shorts de jean y remeras cortas o camisas anudadas es un estilo muy sexy a la hora de vestirse por la mañana, mediodía o tarde, o incluso noche”.

Pampita, otra de las grandes celebrities que eligió esta clase sombreros para la playa

En ese sentido, Blanco lo relacionó con el estilo hindú, “de vestidos súper vaporosos, con encaje blancos por lo general o con una estampa que dé cierta relación con lo étnico, que de alguna manera va en línea con los años 70″. “También se lo puede relacionar con Coachella, por ejemplo, y claramente tiene más que ver con el verano y la playa”, agregó.

Sobre el final, la asesora de imagen consideró que “agregar el sombrero no lo transforma en cowboy; está de más en la sumatoria de todo”. En su mirada, “tiene que ser un look demasiado tranquilo como para que pueda llevar sombrero”, y sostuvo que entre los dos accesorios -el calzado y el sombrero- prefiere las botas.

“Si se quiere llevar el sombrero, lo acompañaría con un vestido largo blanco, con alguna estampa étnica y en ese caso en los pies optaría por un borcego o una sandalia muy desnuda -detalló-. Me parece que el sombrero compite con la bota y juntos es demasiado exagerado”.