Los conductores de los Martín Fierro de la Moda 2023 revelaron detalles sobre los looks que se verán en la gala

Ángel de Brito y Valeria Mazza liderarán la ceremonia de los Premios Martín Fierro de la Moda, prometiendo un espectáculo lleno de estilo y elegancia

El próximo sábado 2 de diciembre, la Usina del Arte se colmará de glamour para recibir a los tan esperados Premios Martín Fierro de la Moda 2023. Este evento se ha consolidado como una cita ineludible en el calendario de la moda en Argentina, un escenario donde la elegancia y la creatividad se entrelazan para celebrar a los más destacados profesionales y exponentes del año 2022 en el país.

La ceremonia estará bajo el resplandeciente liderazgo de Valeria Mazza, quien además preside el Jurado de Honor de estos premios. Junto a ella, Ángel de Brito, conocido por su agudeza y perspicacia en el mundo del entretenimiento, compartirá las riendas de la conducción. Juntos, prometen ofrecer un espectáculo que derroche estilo y elegancia.

No obstante, el primer momento de expectación se vivió este lunes 20 de noviembre en el Machado Cicala Studio, donde los conductores protagonizaron una sesión de fotos a cargo del icónico artista Gabriel Machado, de cara a lo que será el evento. La atmósfera estaba cargada de la clásica emoción previa a estas citas. Allí, Infobae conversó con algunos protagonistas develando algunas de las implicancias de los Martín Fierro para la Moda argentina.

A menos de dos semanas de la gala, los conductores posaron para el fotógrafo Gabriel Machado, quien está nominado para estos premios

“La moda argentina es muy fuerte e importante. Estamos acostumbrados a ver un vestido en un desfile o una foto, pero detrás de eso hay un montón de gente que trabaja para eso. Entonces, poder reconocerlo me parece fundamental para que la industria de la moda siga creciendo. Estoy feliz de que vuelvan estos premios, que son una forma de visibilizar todo ese trabajo de tanta gente”, introdujo Valeria Mazza.

Mientras que de Brito destacó la unión inconfundible entre dos mundos que se dará en la gala: “La relación entre el espectáculo y la moda en estos premios es muy estrecha y significativa. La televisión y la moda, por ejemplo, se influyen siempre mutuamente, y los diseñadores, aunque no siempre visibles, son reconocidos por las celebridades en cada Martín Fierro y eso es importantísimo”.

Mano a mano con los protagonistas

De Brito, quien posó con un look total black formado por un esmoquin, remera y mocasines, le dijo a Infobae: “Es un look mío, un conjunto básico que siempre funciona y me encanta”, introdujo el conductor. Al tiempo que confesó: “Estoy emocionado por el 2 de diciembre, ya que nunca trabajé con Valeria ni con la mayoría de los asistentes a la fiesta, lo que lo hace más divertido para mí. Aunque participé en otros eventos y premios, el Martín Fierro es especialmente importante, tanto en la moda como en el movimiento que genera, impulsado por la pasión de los diseñadores”.

De Brito usará un smoking para la ceremonia de los Martín Fierro, y se mostró entusiasmado por la unión entre moda y espectáculo

Para el conductor, “los premios Martín Fierro son de gran relevancia para la moda argentina, especialmente después de la pandemia, ya que se trata de una industria que ha sufrido mucho debido a la economía. Argentina es un semillero de talentos creativos, y muchas marcas internacionales buscan aquí por nuestra mano de obra y creatividad. Destacarlos con el Martín Fierro, el premio más importante, es una excelente idea”.

“La gala será un evento lleno de sorpresas con la presencia de todo el mundo de la moda y la televisión. Habrá categorías como mejor conductor, mejor panelista y mejor estilo en redes, lo que resulta en una mezcla interesante de redes sociales, televisión y moda”, destacó de Brito.

Y sumó: “Para mí, en cierto modo, la ceremonia se dividirá en dos partes: lo que suceda en la alfombra roja y lo que ocurra en la ceremonia propiamente dicha, con homenajes y agradecimientos. En cuanto a los looks, hay grandes expectativas. Aunque algunos pueden no acertar según los críticos, esto forma parte del folklore del evento. Tenemos modelos muy elegantes en Argentina, y será emocionante verlos en la alfombra roja. Mi look ya está casi listo, solo le faltan los últimos retoques. Será un esmoquin, eso es lo único que puedo adelantar por ahora”.

Valeria Mazza posó con dos vestidos del diseñador Fabian Zitta

Por su parte, Valeria Mazza, quien compartirá la conducción de los Martín Fierro de la Moda junto a de Brito, se lució en esta sesión de fotos con dos vestidos, uno fucsia y otro verde, a cargo del diseñador Fabián Zitta, quien es uno de los nominados en la terna Mejor Desfile / Colección. “Como siempre, tengo a mi peinador histórico Diego Impagliazzo y a Poli Make Up en el maquillaje. El 2 de diciembre voy a tener cuatro o cinco looks, pero mañana arranco a pensarlos. Voy a hacer la visita a los distintos diseñadores”, adelantó Mazza.

“En el evento -siguió Mazza- veremos una gran variedad de looks debido a la presencia de numerosos diseñadores y modelos, todos destacados. Hay mucho revuelo, todos están ansiosos por mostrar su mejor trabajo. Por eso me encanta este ambiente; es algo típico de eventos donde los diseñadores tienen la oportunidad de destacar. Por eso, he elegido entre cuatro o cinco diseñadores, aunque aún no estoy segura, para empezar a trabajar en mis looks. Busco algo que me haga sentir cómoda, pero al mismo tiempo, quiero que cada vestido refleje la esencia del diseñador”.

“Me divierte llevar algo que muestre la impronta de cada diseñador, y creo que el 2 de diciembre vamos a ver mucho de eso. Creo que eso es lo interesante de mostrar. En mi trabajo, estoy acostumbrada a interpretar o ser interpretada. No siempre lo que llevo es lo que mejor me queda o lo que hubiera elegido, sino que represento el diseño del diseñador”, reflexionó la conductora.

Los Premios Martín Fierro de la Moda destacan la estrecha relación entre el espectáculo y la moda

Mazza y de Brito posaron juntos en el Machado Cicala, un estudio audiovisual y fotográfico conocido por atraer la atención de marcas nacionales e internacionales, donde Gabriel Machado y José Cicala despliegan sus habilidades. Un dato no menor es que Machado es uno de los nominados para los Martín Fierro de la Moda, en su caso, en la categoría Mejor Fotógrafo/a.

Considerado por muchos como un fotógrafo ícono de los famosos y de la moda, Machado también tiene su procesión personal de cara a la ceremonia del 2 de diciembre. Así se lo contó a Infobae: “Amo y adoro la moda, un medio donde no existe la frivolidad, sino que es todo trabajo y una gran industria. La moda, para mí, es arte. A través de ella, se pueden apreciar las épocas históricas y las situaciones que se vivían, como la posguerra y los colores usados. La moda transmite mucho más de lo que parece a simple vista. Por eso, es un honor y una alegría estar nominado en este ámbito que tanto valoro”.

“En cuanto a mi estilo, la onda de Ángel de Brito es muy parecida, con looks sencillos como una remerita negra y un saquito. La moda no debe ser dogmática; se trata de adaptar lo que se lleva a lo que a cada uno le queda bien y le hace sentir cómodo. Valeria estaba maravillosa en esta sesión, con esos dos colores que me encantan, el fucsia y el verde. Se usaba mucho vestido verde en los años 40 y 50. Es un color que a mí me encanta, más allá del negro, que siempre es el negro y no falla”, apreció el fotógrafo tras la sesión con los conductores.

Valeria Mazza remarcó su alegría por el regreso de estos galardones luego de la pandemia

Después de décadas fotografiando y observando de cerca a la moda nacional e internacional, Machado es una voz autorizada en el rubro. “Recuerdo que hace 10 años, antes de las redes sociales y de la crítica online, casi todo era “cocoliche” (NdeR: de mal gusto) en la moda, tanto aquí como en Hollywood. Pero desde entonces, todos hemos aprendido mucho sobre cómo posar y presentarnos ante una cámara, por ejemplo. Antes, la gente no sabía cómo sacar provecho de su imagen, pero ahora, todos tienen un conocimiento más orgánico sobre qué les queda bien y cómo posar”.

“La moda argentina, en particular, es muy valorada. Hablo con modelos que, viviendo en París, prefieren comprar ropa argentina por su corte y diseño. Esto demuestra el alto nivel y la preferencia por la moda de nuestro país”, cerró Machado.

En el backstage de esta sesión de fotos previa a los Martín Fierro de la Moda se encontraron varios protagonistas de la organización de la gala, como Flavia Fernández, directora general; Karina Davicco, productora comercial; Carla Rodríguez y Lucía Uriburu.

Gabriel Machado analizó cómo la moda ha evolucionado en la última década, destacando el aprendizaje en posar y presentarse ante la cámara

La alfombra roja de estos premios, sin duda, se erigirá como el epicentro de la moda, donde diseñadores, modelos y artistas lucirán sus outfits más deslumbrantes y vanguardistas. Este evento no solo es una oportunidad para premiar el talento argentino en la moda, sino también para mostrar al mundo la creatividad y la innovación que caracterizan a esta industria en el país, tal como coincidieron de Brito, Mazza y Machado.

El jurado encargado de seleccionar a los ganadores de los Premios Martín Fierro de la Moda está compuesto por un distinguido grupo de expertos en moda, así como miembros de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), presidida por Luis Ventura. Su tarea es discernir entre una amplia gama de talentos que han dejado huella en el mundo de la moda durante el año pasado.

La ceremonia será transmitida por América TV, y se perfila como un hito en la historia de la moda en Argentina, una oportunidad única para celebrar y reconocer el talento y la creatividad que hacen brillar al rubro. La expectación es palpable, y el 2 de diciembre promete ser una noche que quedará grabada en la memoria.

*Fotos: Franco Fafasuli