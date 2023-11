Qué zapatillas usaron los maratonistas más rápidos del mundo en el 2023

Los modelos de zapatillas de maratón evolucionan rápidamente con Adidas y Nike a la cabeza de la innovación (Crédito: Gentileza Santiago García)

Cuando el 24 de septiembre pasado la atleta etíope Tigist Assefa cruzó la meta del maratón de Berlín, pulverizando el récord femenino en la distancia, su alegría y su felicidad eran totales. Agradecida con su equipo, los organizadores y el público, la corredora se sacó su zapatilla y la besó. El calzado que había utilizado le habría permitido, según su propio gesto, alcanzar la gloria máxima al bajar por más de dos minutos el récord histórico del maratón.

Lograr un récord no es fácil, es una verdadera hazaña. Las 2 horas, 11 minutos y 53 segundos que marcaron los relojes la convertían en la nueva reina de los 42 Km 195 mts. Pero su reinado incluía un lugar especial para sus zapatillas, las Adidas ADIZERO ADIOS PRO EVO 1, un calzado que automáticamente atrajo la mirada de todos los corredores del mundo. Si pueden lograr un récord tan contundente, todo puede pasar.

¿Y qué calzado usó la corredora que salió segunda en esa competencia? Pues la keniana Sheila Chepkirui, que corrió en 2 horas, 17 minutos y 49 segundos, usó el mismo modelo que Assefa.

Eliud Kipchoge sigue la evolución de las zapatillas Nike para asegurar su victoria en el Maratón de Berlín REUTERS/Fabrizio Bensch

La locura que despertó este calzado fue potenciada por tres informaciones extras: la primera es que la zapatilla pesa tan solo 138 gramos, algo que parece de otro mundo, lo segundo es que su precio de mercado para una edición limitada era de 500 euros, un valor insólito para cualquier corredor aficionado y que, además, venía acompañado por una información aún más sorprendente, las zapatillas alcanzaban su mayor rendimiento en su primer uso.

Literalmente, no volverían a rendir así nuevamente luego de estrenarse en la competencia. Para un corredor de élite no es un problema, pero eso convierte a esta maravilla tecnológica en algo fuera de todo parámetro para el corredor común. No hay nada por lo que angustiarse, lo que hace que un corredor gane no es sólo un calzado, si alguien que está lejos de esas marcas se lo pone no llegará a hacer milagros, solo pueden optimizar, y no siempre, su rendimiento.

Existe otro modelo, realizado por la misma marca, que se ha subido al podio en todo el mundo: las Adizero Adios Pro 3, una zapatilla que cualquier corredor del mundo puede comprar y que tiene una respuesta extraordinaria, además de servir para más de un maratón.

Kelvin Kiptum establece un nuevo récord mundial en Chicago con las Nike Alphafly NEXT% 3 ‘Prototype’ EFE/Tolga Akmen

En el maratón de Boston 2023, sin ir más lejos, Evans Chebet, Gabriel Geay y Benson Kipruto usaron ese modelo y se ubicaron en los primeros tres lugares. El podio femenino en Boston fue el siguiente: Hellen Obiri (On Cloud Tri 1), Amane Beriso (Adidas Adizero Adios Pro 3) y Lonah Salpeter (Nike Vaporfly 3). Los modelos van evolucionando tanto que en un año es posible que nadie vuelva a usar las mismas zapatillas.

Pero Adidas no es la única marca en la carrera. En la gran competencia, Nike supo dar un paso adelante antes que nadie y, en estos últimos dos años, se ha visto como una pelea “de igual a igual”.

El ganador del maratón de Berlín en hombres fue el legendario Eliud Kipchoge. El atleta más importante del presente fue siguiendo la evolución de las zapatillas Nike y usó las Air Zoom Alphafly NEXT% 3 ‘Prototype’. No hubo récord del mundo, pero sí victoria. Detrás se ubicó Vincent Kipkemoi con unas Asics Metaspeed Sky+ y el tercer puesto fue para Takele Tadese, con las adidas Adizero Adios Pro 3.

Siffan Hassan logra un récord de circuito en Chicago junto a sus Nike Alphafly NEXT% 3 Mandatory Credit: Jamie Sabau-USA TODAY Sports

En Chicago volvió a generarse un gran revuelo, porque hubo nuevo récord mundial en hombres y récord del circuito en mujeres. Nike separó a sus dos mejores atletas y fue así como Kelvin Kiptum terminó ganando la carrera con el récord de todos los tiempos 2 horas 0 minutos 35 segundos: el calzado fue el mismo que usó Kipchoge en Berlín, Alphafly NEXT% 3 ‘Prototype’. El segundo puesto lo obtuvo Kipruto Benson con las Adizero Adios Pro Evo 1 y el tercer puesto Ahdi Bashir con Asics Metaspeed Sky+.

En mujeres la carismática y talentosa Siffan Hassan, de Países Bajos logró el récord del circuito con 2 horas 13 minutos y 44 segundos. Segunda marca de la historia y con las Alphafly NEXT% 3 en los pies, las dos corredores que se subieron con ella al podio también usaron Nike.

Entre tanta euforia y locura quedaba saber qué pasaría en el maratón más popular del mundo. Si sumamos carreras fuera de las Majors, Adidas es quien está logrando los mejores resultados, pero el récord mundial de maratón ahora está en manos de Nike.

Con cada maratón que pasa, las zapatillas de correr se convierten en un componente más crucial para los atletas que buscan superar límites y establecer nuevos récords (AP Foto/Seth Wenig)

Nueva York, todos lo saben, no es una carrera para récords mundiales porque su circuito tiene mucho más desnivel que Chicago y Berlín. En la Gran Manzana la ganadora fue Hellen Obiri, que usa On Cloud Tri 1. Esta marca es famosa porque es la misma que en tenis usa Roger Federer. El segundo puesto fue Letesenbet Gidey, con Alphafly Next% 3 y el tercer puesto para Sharon Lokedi, con 2:27:29, con Under Armour Velociti Elite 3.

Sin embargo, en hombres hubo récord de circuito, en un 2023 que claramente ha sido impulsado por los grandes atletas y sus fantásticas zapatillas. Tamirat Tola, de 32 años, ganó cómodo un tiempo de 2 horas, cuatro minutos y 58 segundos. ¿Con qué calzado? Con las Adidas Adizero Adios Pro Evo 1. El segundo puesto lo tuvo Albert Korir con unas adidas Adizero Adios Pro 3 y más atrás, en un tercer puesto, Shura Kitata, con unas Nike Vaporfly Next% 2.

Hay una competencia que lleva a los récords a ser superados y los más beneficiados son los atletas. En primer lugar los de elite, por supuesto, pero detrás, y por extensión, todos estos avances se van volcando, poco a poco, en los demás corredores. La enorme multitud de aficionados que, salvando las distancias y los tiempos, también busca vencer sus propios límites.

Nunca en la historia hubo un momento como este y todo parece indicar que, en el 2024, las dos grandes marcas buscarán superarse a sí mismas y entre ellas. Pero a no descuidarse, porque como ocurre con los atletas, siempre hay algún tapado que desea ir por la victoria.