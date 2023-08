Santiago García remarca cinco errores que hay que evitar el día previo a una carrera.

Un corredor puede hacer todo bien en los meses previos a una carrera y no hay nada como un buen plan de entrenamiento para lograr todos los objetivos. Justamente por eso, quien haya realizado todo el trabajo de manera correcta, debe estar atento a algunos detalles que pueden perjudicarlo a la hora de arrancar la carrera.

Error 1 - Hacer un entrenamiento intenso el día previo

Dependiendo de la extensión de la carrera, la mayoría de los corredores prefieren descansar las 48 horas previas al momento de la largada. Muchos realizan un trote suave el día anterior, un trabajo de no más de 30 minutos. Son diferentes estilos y cada uno tiene sus razones.

o que sí es unánime es que no hay que realizar un trabajo extenso o de alta intensidad. El cuerpo precisa toda la energía posible y una sesión de entrenamiento fuerte no sólo cansa, también puede producir algún tipo de molestia que es mejor evitar en el último día antes de nuestra competición.

Error 2 - Cambiar la dieta o descuidar la hidratación

Cuidar la hidratación y la alimentación en los días previos y no probar comidas nuevas (Gettyimages)

Si hay algo que todo corredor debe evitar en el día previo a una carrera es el alterar su alimentación. Aunque muchas veces las carreras implican viajes y comer fuera de casa, el consejo más importante es buscar el tipo de alimento más parecido al que comemos siempre. No experimentar nunca en ese día previo.

Evitar, claro, la comida no saludable, pero incluso dentro de lo saludable no hacer combinaciones desconocidas ni probar alimentos nuevos. Si se carga hidratos comiendo pastas, evitar las rellenas y no usar salsas que no sean livianas. Incluso es mejor evitar las salsas, si es posible. Comer demasiado es perjudicial y comer de menos también lo es.

Reconocer el equilibrio para que el estómago no tenga que lidiar con un problema ese día. No consumir alcohol es importante. Lo mejor es evitarlo durante mucho más que un día, pero definitivamente en la jornada anterior no se debe tomar alcohol.

La hidratación es fundamental. Llevar encima la botella con agua si no vamos a estar en casa. Beber lo que se necesita, sin excederse, pero nunca descuidar la hidratación, porque si nos deshidratamos en la carrera, no hay manera de volver a estar bien en la competencia.

Descansar por la noche es fundamental para que el cansancio no repercuta en el rendimiento el día de la carrera (Gettyimages)

Error 3 - No descansar adecuadamente

La noche anterior a la carrera es difícil conciliar el sueño. La ansiedad, los nervios, la expectativa natural frente al momento que esperábamos nos complica el descanso. A eso hay que sumarle que la mayoría de las veces las carreras nos obligan a madrugar y levantar en un horario inusual. Pero aún quien no pueda dormir, debe recordar descansar las piernas. Quedarse en la cama acostado, teniendo algunos momentos de sueño, ayuda mucho más que dar vueltas y quedarse parado o sentado.

Para que el cansancio no se acumule, es un buen consejo dormir la noche anterior a la noche previa. Es decir que si competimos un domingo y el sábado no es difícil en general dormir relajados, usar el viernes para dormir una hora de más y no llegar a la competencia con el sueño atrasado. Todo descanso suma, así como suma todo momento de tranquilidad.

Error 4 - No dejar todo ordenado la noche previa a la carrera

La mañana de la carrera todo es nervios o no, dependiendo de cada atleta, pero lo que es muy difícil para todos, es encontrar o conseguir algo que hasta ese momento no tenemos. Para evitar dolores de cabeza se debe tener claro que nada nos falta para la carrera un día antes, así tenemos tiempo de acomodarnos. Pero antes de irnos a dormir debemos sí debemos desplegar todo lo que vamos a usar y repasar si está completa la lista. Cuando nos levantamos a la mañana hay menos problemas por resolver o cosas que recordar. La diferencia entre dejar todo ordenado y no hacerlo es muy grande.

Dejar la indumentaria y todo lo necesario la noche anterior a la competencia para evitar cualquier olvido que nos traiga inconvenientes (NIcolás Stulberg)

Error 5 - Llegar demasiado cerca del horario de la carrera

Muchas veces, cuando largamos una carrera y vamos por el primer kilómetro, vemos algunos corredores caminando en dirección a la línea de largada. Algunos están despreocupados, pero la mayoría se nota que ha llegado tarde. Sin alcanzar ese extremo, la idea de correr de un lado para otro nerviosos antes de empezar es un problema. Se necesita, dependiendo de la magnitud de la competencia, al menos una hora previa a la largada para estar seguros.

Hay carreras cuyos corrales se abren con mucha anticipación y otras que no tienen directamente necesidad de corrales de largada y hay espacio para todos. Se necesita, en general, ir al baño o dejar la ropa en el guardarropas. Cuánto más adelante un corredor salga, más anticipación necesita. El calcular esa hora previa incluye averiguar los medios de transporte para acceder al predio de largada. Averiguar con tiempo esto.

Como regla general para esas últimas 24 horas antes de comenzar lo importante es que haya expectativa pero no angustia, que se pueda disfrutar de ese momento tanto como la competencia en sí misma. Es parte del camino y por lo tanto es parte del recuerdo que nos quedará junto a nuestra carrera. Disfrutarlo sin sufrimiento, vivirlo con alegría.

*Santiago García es maratonista, autor de los libros “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

