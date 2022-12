Consejos para elegir qué carreras correr y armar el calendario de competencias 2023

Running - Cómo Alternar Carreras Principales Con Carreras Secundarias

Un corredor aficionado corre, más o menos, una docena de carreras al año. Son muchas, aunque es posible hacerlo si no hablamos de carreras muy largas, como maratones y ultramaratones. Incluso un medio maratón al mes es demasiado. Pero si a alguien le gusta mucho correr carreras, ¿cómo puede hacer para correr ese número sin lesionarse o agotarse?

Un método es elegir bien, con tiempo, una cinco o seis carreras importantes a las que se les dedicará el mejor entrenamiento. Incluso menos si son las distancias largas mencionadas. Una vez armado este esquema, se puede pasar a lo que sigue.

La cantidad afecta a la calidad, eso lo sabemos todos. Siempre habrá alguna anécdota o persona excepcional que demuestre que no siempre es así, pero en general, tomemos esto como una regla.

Correr demasiadas carreras lo que más afecta es el descanso y sobre todo, un buen plan de entrenamiento. Pero si aun así, y sabiendo eso, un corredor busca anotarse en más carreras, es bueno que tenga conciencia de que puede hacerlas pero sin el mismo nivel de exigencia. De esa manera, se puede incluso correr dos por mes sin problemas. ¿Pero cómo es posible? Simplemente hay que elegir cómo vamos a correr en cada caso y saber un par de cosas.

Las carreras realizadas de forma competitiva consumen entre una semana y un mes de alteración de nuestra rutina de entrenamiento (Nicolás Stulberg)

Si nos anotamos, por ejemplo, en una carrera de 10 Km que no es una de nuestras carreras elegidas como principales, lo que se puede hacer es correr esa competencia al ritmo de un fondo. Es decir, no ir más rápido que a la velocidad de un entrenamiento intenso pero mucho menos exigente que una carrera.

¿Cómo sabremos si lo hicimos bien? Bueno, si el ritmo es el correcto debemos terminar la carrera con las sensaciones de un entrenamiento. Seguir caminando sin problemas luego de pasar la meta e incluso poder salir trotando del lugar cómodamente. Para completar ese fin de semana se supone que corrimos el día anterior y que podríamos tener un entrenamiento de calidad al día siguiente.

Con un medio maratón ocurre lo mismo pero con la siguiente salvedad. Si ese fin de semana nos tocaba un fondo de entre 19 Km y 24 Km aproximadamente, correr un 21 Km al ritmo ya mencionado debería producir el mismo efecto. Es decir que la carrera tiene que coincidir con nuestro entrenamiento, produciendo los mismos beneficios y sin provocar ningún tipo de cansancio superior al de un plan de entrenamiento.

De esta manera habremos disfrutado de una largada, una llegada con arco y aplausos, una linda medalla y puestos de hidratación durante el recorrido, evitando también parar y ensayando el correr todo seguido.

Un corredor aficionado suele correr, más o menos, una docena de carreras al año (Franco Fafasuli)

También hacer esto puede ayudarnos a conocernos como corredores y saber cuánta exigencia es razonable y cuando entramos en nivel competitivo. Con el trail no ocurre lo mismo, porque si el corredor no está acostumbrado a la naturaleza, una carrera de trail exige mucho más que un entrenamiento, obligándonos a un par de días de descanso posteriores como mínimo, dependiendo de cuánto hayamos podido ir tranquilos en la carrera. No es fácil agregar carreras secundarias en el calendario pero hacerlo no está mal.

Quién no busque ni el más mínimo intento de competitividad y solo le guste pasear de forma muy relajada por las carreras, puede sumar competencias, pero recordando sólo una cosa: los entrenamientos variados tienen una razón de ser. Las carreras realizadas de forma competitiva consumen entre una semana y un mes de alteración de nuestra rutina de entrenamiento y eso también es algo para poner en la balanza.

Correr más es hermoso, pero entrenar correctamente también lo es. El equilibrio dependerá de cada cuerpo y objetivo, pero en ningún caso debe elegirse un camino que al final del año nos haya restado más de lo que nos sumó. Correr bien, correr mejor, correr para siempre.

*Santiago García es maratonista, autor del libro “Correr para vivir, vivir para correr” y “Volver a correr”. Completó la Six World Marathon Majors dos veces. En Instagram: @sangarciacorre.

* Producción: Dolores Ferrer Novotný / Realización: Gastón Taylor / Edición: Facundo Madero

Seguir leyendo: