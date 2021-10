La argentina que vende la experiencia de hacer y comer asado a turistas extranjeros

El asado argentino no significa únicamente la mejor carne del mundo, también un ritual de unión repleto de vivencias compartidas (Foto: @the_asado_experience)

Cada 11 de octubre se festeja el Día Nacional del Asado para celebrar a la carne argentina, no sólo por su importancia gastronómica a nivel federal, sino como eslabón clave de la cultura del país. “El asado no es sólo la comida que comemos, el asado es el ritual, un gran encuentro para todos los sectores de la sociedad”, expresó Belén Richards, creadora de The Asado Experience a Infobae.

Licenciada en Comunicación, Richards trabajaba en grandes empresas multinacionales y disfrutaba especialmente el contacto con personas extranjeras. En 2012, se fue a Irlanda a trabajar en Apple, donde confluían colegas de 70 nacionalidades diferentes en el mismo piso. En 2017, ya en Argentina de regreso, fue diagnosticada con cáncer de mama y tuvo que frenar su carrera profesional por un año.

Atravesó 2 cirugías, 16 sesiones de quimioterapia, 35 de rayos e, inevitablemente, se sumergió en un mundo más sensible que la puso en contacto con sus propios deseos , con lo que quería para su vida. Fue así que, entre sesiones y noches de insomnio, t uvo una idea que cambiaría su destino, y aportaría un valioso recuerdo de Argentina a personas de todo el mundo.

En 2018, la plataforma digital enfocada en alojamientos turísticos digital Airbnb estaba buscando personas para participar en su nueva unidad de negocios llamada “Experiencias”, para ofrecer vivencias locales a viajeros que no pudieran encontrar en ninguna agencia de turismo.

Belén conectó entonces su pasión por el contacto con diversas culturas y por el asado, y creó The Asado Experience. “Durante todo 2018 hice el tratamiento oncológico, en diciembre apliqué a Airbnb Experiences y en sólo tres semanas me la aprobaron. El 25 de enero de 2019 entró la primera reserva y de ahí no paré más”, contó a Infobae.

Belén Richards es la creadora de la idea, la anfitriona, asadora, cerebro, manos y corazón de esta iniciativa que busca mostrar el país desde adentro a personas extranjeras (Foto: @the_asado_experience)

Fue una de las primeras 40 anfitrionas de la experiencia en la plataforma, aplicó en 2018 y cuando aprobaron su postulación, enseguida comenzó a ser furor. Empezó a ofrecer sus servicios también en plataformas como Eat With Me, Yelp y Tripadvisor, y a realizar difusión a través de su cuenta en Instagram @the_asado_experience.

¿Qué es exactamente The Asado Experience? En una casa de Belgrano con más de 100 años de antigüedad, tres generaciones de historia y una bellísima galería, Belén recibe a grupos reducidos de hasta 8 personas, que pueden venir juntas o separadas, conformando así por lo general la convivencia de diferentes y diversas nacionalidades en la mesa. Pero no se trata sólo de sentarse a comer, sino que cada una de esas 8 personas participan del ritual y preparan el asado con sus propias manos.

Con la guía de la asadora estrella, participan en cada uno de los procesos: desde el encendido del fuego, para lo cual le son revelados todos los trucos, hasta el salado de la carne, su cocción, la preparación casera del chimichurri y, por supuesto, la degustación de cada uno de los cortes, acompañado de vino Malbec y un delicioso mousse de dulce de leche como postre.

Así se presenta la propuesta en Airbnb: “Conocerás paso a paso como hacer tu primer asado argentino. Mientras escuchamos un poco de tango, vas a aprender a limpiar, salar y cortar las diferentes achuras y cortes de carne de un típico asado argentino, que vamos a cocinar en la parrilla . Luego te enseñaremos cómo se prepara la auténtica salsa ‘chimichurri’, que luego degustaremos junto al famoso ‘choripan’. Conocerás los secretos de cómo prender el fuego, los tiempos de cocción de cada corte, y cómo son ubicados en la parrilla. Probarás diferentes ‘achuras’ como chinchulín, morcilla, molleja; y luego la carne principal, lomo o colita de cuadril: dos típicos cortes de vaca”.

Personas de Canadá, Finlandia, Noruega y Alemania compartiendo el ritual argentino del asado, en marzo de 2020 (Foto: @the_asado_experience)

Este año, Belén participó del programa “Fuegas, ¡comer, asar, hablar” por Canal 13 , constituyéndose como una de las 10 mujeres asadoras en participar, c on la conducción de Felicitas Pizarro . Richards arrancará próximamente con un ciclo de mujeres parrilleras en The Asado Experience, para que mujeres argentinas aprendan a hacer un asado: “El asado estuvo siempre ligado al universo masculino pero no tiene que necesariamente quedar en ese lugar, las mujeres también pueden ser sus protagonistas”.

La trascendencia de la carne para la Argentina es económica y cultural. Tal es así que, según la Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Nación, el stock bovino “cerró en 53.945.808 cabezas” para marzo de 2019, es decir, hay muchísimas más vacas que personas. “Mientras que en la categoría vacas, si bien hay una leve disminución del 0,54% (-127.988) respecto 2018, era un resultado esperable al considerar que desde el año 2011 se viene recuperando el stock, principalmente a través de esta categoría. Cabe recordar que ya para el 2018 se habían recuperado en un 100% las vacas del pico histórico de nuestro stock del 2007, previo a la liquidación”, aseguran desde el organismo.

Durante 3 horas consecutivas, en The Asado Experience, el grupo se dedica de lleno a preparar y disfrutar de la mejor carne del mundo, la argentina . Comparten todo tipo de experiencias mientras guardan para siempre en sus memorias una experiencia inolvidable.

Próximamente, comenzará el ciclo de mujeres parrilleras para argentinas que quieran convertirse en protagonistas del ritual del asado (Foto: @the_asado_experience)

A un valor de 90 dólares por persona, más de 600 personas habían participado del evento para marzo de 2020, cuando estalló la pandemia en Argentina. Desde entonces, Belén ha reinventado la experiencia y la ofrece a corporaciones de modo virtual: se llama “How to barbecue like an argentinian” y es elegida mayormente por empresas de Estados Unidos y Canadá.

Ahora, de a poco se comienza a recuperar la presencialidad y ha lanzado un programa especial para embajadas y directivos expatriados viviendo en Argentina . Según contó a Infobae, ya participaron personas de la embajada de Qatar, y próximamente lo harán de la de Irlanda y Australia.

Mesa en la galería de una casa de más de 100 años, espacio en donde se realiza The Asado Experience (@the_asado_experience)

Cada vez que llega un grupo nuevo, siguen estos pasos, en la voz de Belén Richards en exclusiva para Infobae:

1. Preparación de la parrilla y armado del fuego: papel/ madera y carbón. Encendido del fuego. Y mis trucos para que se mantenga encendido y no necesites estar supervisando constantemente.

2. Salamos la carne mientras se hacen las brasas.

El salado de la carne es un paso fundamental para el asado (Foto: @the_asado_experience)

3. Ponemos por cortes en la parrilla junto a los vegetales.

El infaltable morrón con huevo (Foto: @the_asado_experience)

4. Vamos sacando en orden. Primero el chorizo, y le ponemos el chimichurri que acabamos de preparar todos juntos para disfrutar de un choripán.

Choripán con chimichurri, el primer paso en la mayoría de los asados argentinos (Foto: @the_asado_experience)

5. Seguimos por la morcilla y el matambrito de cerdo con limón.

Matambrito de cerdo, preparado con sal y limón (Foto: @the_asado_experience)

6. Después, continuamos con las mollejas con limón.

Mollejas, pre cocidas 10 minutos en agua hirviendo y una hora de cocción hasta que estén crocantes. Se cocinan con limón y se sirven con limón (Foto: @the_asado_experience)

7. Por último, el corte principal: lomo, ojo de bife, colita de cuadril o Picaña. Lo servimos junto a los vegetales: morrón con huevo, cebollas a las brazas y tomates con oliva y orégano.

Lomo con verduras a la parrilla, lo más esperado por los comensales (Foto: @the_asado_experience)

La anfitriona contó que en los encuentros presenciales, el momento cúlmine de la experiencia es cuando realizan el corte de la carne principal, debido a que en general suelen comprarla ya cortada en rodajas.

“Ofrezco un pedazo de memoria para que se lleven consigo para siempre. Mi gran misión es poder compartir un poco de lo que somos y lo que nos hace argentinos con personas que tienen historias, nacionalidad, tradiciones y culturas diferentes. Para que puedan vivirlo y no sólo conocerlo”, esbozó a Infobae. “Y así, aunque vengan por la carne, se llevan mucho más”, aseguró.

“El inmenso valor que tiene nuestra tierra, el clima, nuestros lugares, personas, rituales, encuentros, es riquísimo. A veces hace falta irse para volver a valorarlo. Yo ahora lo valoro cada día, cada vez que abro la puerta y ofrezco la experiencia. Mi versión de mujer parrillera no hubiera salido a la luz si no hubiera sido por el parate laboral de un año que tuve que hacer. Hoy no sería esa que mujer que ofrece la experiencia de asado al mundo”, expresó.

“ El alma me brota de felicidad cada vez que recibo a 8 nuevos extranjeros, es una oportunidad única para mostrarles el país ”, concluyó.

