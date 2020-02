Sin embargo, más convincente que la información estadística sobre los problemas es la reflexión de que “las fantasías sexuales son una extensión de nuestra cultura”. El episodio introductorio funciona para normalizar las torceduras y transmitir el vasto espectro de la sexualidad humana. “Hay mucha variabilidad en las fantasías sexuales y no dicen nada confiable sobre ti”, explica la psicóloga Lisa Diamond. “Si tienes fantasías que te perturban o te asustan, y te preguntas qué significan, no significan mucho. Por lo tanto, no te preocupes tanto por ellas ".