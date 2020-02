En un posteo de septiembre de 2019, que acumuló más de 31 mil “me gusta”, el australiano mostró una foto suya con el torso desnudo frente a un espejo, en el que escribió: “Sin carne durante siete años, vegano por casi seis. Nunca he estado más saludable en mi vida. Resultados de sangre perfectos, cero deficiencia de nutrientes, lleno de energía, nunca me enfermo. Me encanta la abundancia de deliciosa comida que como y me encanta alimentar mi cuerpo con plantas en lugar de carne y secreciones de animales torturados y asesinados. No hay sensación de restricción. ¡Ahora como mejor que nunca!”.