– Tengo que trabajar varias cosas, las emocionales sobre todo. Trabajo mucho el estrés que me produce todo el trauma y cómo ir superándolo expedición a expedición, porque se me va machacando y acumulando y tengo que aprender a liberarlo. Sin dudas la muerte ronda siempre en mi cabeza y tengo que lidiar con ella permanentemente. Cuando estoy haciendo la preparación misma me pasa. Esta última vez, cuando bajé, un amigo me confesó que cuando me saludó se despidió de mí y pensó que iba a ser la última vez que me veía. Y yo el mes anterior a la expedición lo viví con esa misma sensación. Cada vez que veía a alguien creía que lo estaba haciendo por última vez. Tengo que trabajar para no racionalizarlo, entender que no es así, que es una posibilidad pero no es más que eso.