–Eso aumenta la brecha, la falta de inclusión y la desigualdad en el mundo. Hay un quiebre de la biodiversidad. Cuando uno aprende a conectar con el cuerpo, despierta un fenómeno de humanidad compartida. Entonces no me tienen que enseñar que tengo que ser sustentable, sino que no se me ocurre no ser sustentable. Porque la tierra es mi hogar y me siento parte.