"A los mercados no se los puede medir solamente por lo que dicen los números, ya que suelen ser parciales", explica Gustavo Arroyat, quién lleva Estados Unidos y Canadá para Trapiche. Lo interesante de este punto de vista es saber que Nielsen, la auditora de mercados off trade más importante, no mide todo; dos de sus grandes clientes (Cosco y Total Wines & More) quedan afuera. Por lo tanto, ver que en los últimos años (según Nielsen) el Malbec cayó del tercer al décimo puesto en las preferencias de los americanos no es tan preocupante como parece, ya que solo toma en cuenta el 60% del mercado.