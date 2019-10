“La vine a ver, porque me enteré por los medios (de lo que dijo) y traté de contenerla un poco, porque la vi bastante mal después de lo que dijo en Telefe, y me explicó más o menos lo que sentía ella, que me quería proteger, me quería cuidar, de las barbaridades que se dijeron. Y bueno, simplemente aclarar que nosotros nunca fuimos... nunca me quiso exponer así, y la verdad que le dije ‘mirá a mi me cuidaste todo el tiempo, no me sentí expuesto ni los comentarios me han afectado'. Estamos bien como nosotros estamos, y es la realidad”