Afortunadamente, a su lado siempre se encontraba Cali, su gran amigo de la infancia, que dos años antes lo había llevado a su primer clase de teatro con Alicia Muzzio. "Cali fue un alma absolutamente evolucionada en este mundo loco. Él era absolutamente romántico. Escribía como los dioses, pero escribía como Borges, real. Era una cosa impresionante. Y yo quería dibujar. Entonces, cuando no estábamos en el colegio nos sentábamos uno al lado del otro con mate y puchos: él escribía y yo dibujaba. Y un día viene y me dice: 'Tenemos que estudiar teatro'. Yo dije que no, pero me insistió y me llevó", recordó, sobre aquellas épocas.