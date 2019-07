"Hoy la veo particularmente sensible -describió Tinelli-. ¿Hay algo personal que esté pasando?". Tras hacer una pausa, buscando recuperar el aliento, La Princesita reconoció primero a Flavio Mendoza, quien la convocó para un rol protagónico en su obra Siddharta. "Flavio me dio un empujón a hacer cosas que tenía muchas ganas de hacer pero no creí que las iba a hacer", explicó la creadora de Mentiroso.