"Al principio era celoso, pero con el carácter que tiene Daiana… no me meto", sonrió el padre, quien dijo sentirse "muy orgulloso" de su hija, que actualmente convive con su pareja, también culturista. ¿Los secretos de su figura? "Dieta, entrenamiento y descanso", respondió la joven, quen enumeró que la carne, el pollo, los huevos, el arroz y las papas no faltan en su menú. No obstante, aclaró que quien quiera seguir una alimentación similar, debe antes consultar con un especialista. "Este es un deporte de alto rendimiento", advirtió.