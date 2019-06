Soy el Fondo que se cobra lo que me mangueaste bebé

Pensaste que me iba a olvidar.

Y andas gastando guita en obras bebé,

el Fondo está cansado de esperar

Si no me pagan la cuotita bebé

Dujovne empezá de una a rezar

Cuando quisiste más platita bebé

Y yo dije "de acá"

Viene el Fondo, corre

A ver si ahora te animás

Que me invitaste a tu casa a almorzar

Que tanta plata la deuda va a engordar

Crece y crece, se hace grande

Ya no puedo aguantar

Vas de pueblo en pueblo inaugurando de más

Dejando al Fondo, al Fondo bien atrás

Si no quisiste endeudarme, solo me enterraste mal

Soy el Fondo que se cobra lo que me mangueaste bebé

Pensabas que me iba a olvidar

Y andas gastando guita en obras bebé

El Fondo está cansado de esperar

Si no me pagan la cuotita bebé

Dujovne empezá de una a rezar

Cuando quisiste más platita bebé

Y yo dije "de acá" (repite)