Luego explicó sus convicciones y por qué decidió acercarse a la política. "Lo que siempre quise hacer es servir a los demás. Lo he hecho aquí en este noticiero desde todas las posiciones, y en este caso me toca hacer lo mismo: abrir un nuevo camino, que no va a ser del todo fácil, en mi ciudad, Avellaneda. Porque lo que quiero es servir, ya no alcanzaba con contar lo que pasa. Lo que quiero es hacer cosas para poder construir una Avellaneda mejor", aseguró quien tenía 21 años cuando llegó a TN.