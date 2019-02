Tras hacer la denuncia, la periodista se sorprendió cuando el lunes por la tarde efectivos de la Policía fueron hasta su departamento. "Habían encontrado a los chorros y nos preguntaron si nosotros éramos los dueños de unos celulares. Yo no podía creerlo. Teníamos que ir a la comisaría para que pudiéramos dar todos los datos y ellos no liberaran a los chorros, porque si no tenían damnificados no podían tenerlos detenidos", explicó.