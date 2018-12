"Hubo un tira y afloje respecto de la llegada de Laurita, que Yankelevich no la dejaba porque hoy estrena Sugar y tenía que estar en los ensayos generales. También decían que había un pase de facturas porque en su momento Tinelli no la dejó a ella ir a recibir el ACE por Sugar, porque tenía que ir a ShowMatch. Dijeron 'Yankelevich se va a vengar no dejándola ir a Laurita', pero entre ellos se pusieron de acuerdo y en San Fernando se produjo la llegada de la protagonista de Sugar y jurado en avión privado, en un charter que pagaron", comentó Rodrigo Lussich al abrir el programa de esta tarde de Confrontados, el ciclo que conduce junto a Carla Conte por la pantalla de El Nueve.