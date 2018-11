"Él es muy amoroso, y es muy físico. Hay personas que muestran el afecto en forma de regalo, hay personas que lo muestran en forma de palabras y hay personas que lo muestran en forma física. Él es contención física, y como yo no he sido una mamá así, porque yo no he tenido ese entrenamiento, me cuesta mucho eso, así que yo adoro cuando él me abraza y me gusta tanto, y extraño tanto cuando no lo tengo", concluyó.