"Sí, voy a hablar con mis abogados, pero es perder el tiempo y hacerle perder el tiempo a la gente. Yo soy tan respetuoso de los tiempos de los demás que hasta eso pienso. Nada me llega Pía, nada me llega. Auditorías, abogados, jueces, acuerdos. Diego me dio una manija del cajón de su padre, así que tan mal no debo haber estado", sentenció.