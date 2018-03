Anécdotas, secretos y risas: el reencuentro de los actores de “Montaña Rusa”, a 24 años de su estreno

"Yo entré a Montaña Rusa por una de esas casualidad del destino. Estaba viendo un infantil y al lado, sin saberlo, estaba una productora del programa. Me preguntó si me interesaba trabajar en televisión y le dije que sí. Me citó el lunes en el canal, me tomaron varios castings para otro programa, Amigovios, y no quedé, se lo ganó Fabián Mazzei. Me dijeron que cuando apareciera un personaje en Montaña Rusa me iban a llamar. Pensé que eso no iba a suceder, pero pasó. Me llamaron ya empezado el programa", reveló Diego Ramos.