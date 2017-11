"Nunca la tuve en mi casa a Susana, a no ser que haya entrado por la ventana. No lo sé. Rímolo nunca vivió en mi casa, no convivió conmigo… Giselle me habrá robado la llave alguna vez, cosa que me resulta muy difícil. No entiendo, no sé lo que pasó. Que la haya llevado a una casa y le haya hecho creer que era mi casa. Que haya entrado por la casa de mi madre, pero eso también me parece muy difícil", continuó Soldán.