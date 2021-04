El reencuentro entre Viviana Canosa y Luis Ventura: “Si alguna vez salí a decir una boludez, te pido disculpas”

Canosa y Ventura, cara a cara (Video: Viviana con vos, A24)

La inesperada muerte de Mauro Viale generó una enorme conmoción entre sus familiares, compañeros de trabajo y el público que lo seguía desde hace años. Viviana Canosa le hizo un emotivo homenaje en su programa de A24, Viviana con vos, e invitó a Luis Ventura para que contara anécdotas sobre el conductor, que murió este domingo en el Sanatorio de Los Arcos luego de haber contraído coronavirus.

Antes de finalizar la entrevista, la periodista aprovechó para limar asperezas con su colega y ex compañero del programa Intrusos. “Dame la mano”, le pidió Canosa al conductor de Secretos Verdaderos. “Con Luis hemos tenido miles de quilombos...”, recordó. Ventura la interrumpió, y ambos aclararon viejos malentendidos mirándose a los ojos.

Ventura: —No, te equivocás: yo no los tuve.

Canosa: —Yo tampoco.

Ventura: —Vos te fuiste sin un sí ni un no. Si yo salí a decir alguna boludez, te pido disculpas.

Canosa: —Yo también.

Ventura: —Pero lo dije porque sentí que en tu enojo habías castigado a gente sin voz, a invisibles, cuando vos sabés que los invisibles te quisieron y vos tuviste alguna diferencia con los pescados gordos.

Canosa: —Sí, con el pescado gordo. Lo que te quiero decir es que aprendí con los años a dar la cara, a no escaparme. Durante muchos años les tuve miedo a los peces gordos, y hoy ya no les tengo miedo.

Ventura: —Me parece muy bien, por eso te va tan bien.

Canosa: —Lo que te quiero decir es que ya no le tengo miedo a los peces gordos porque el miedo te hace huir, y yo ya no huyo de nadie. Quiero decirle a la gente que no hay que esperar que la gente se muera para decirnos cuántos nos queremos. Vos seguramente defendiste peces gordos y yo hui de peces gordos.

Ventura: —No, no, ahí te equivocaste: nunca los defendí a los peces gordos. Los peces gordos se defienden solos; yo defiendo a los de abajo.

Canosa: —Era lo que yo sentía. En ese momento sentí que me tenía que escapar, pero el día que viniste a mi casa y conociste a mi mamá y a mi hija, sentí que ese era el Ventura que siempre quise.

Luego, el periodista recordó que se había peleado con Gerardo Sofovich por su causa: “Él me invitó a su cumpleaños número 60. Vos estabas invitada y yo supuse que ibas a ir con una persona con la que no tenía relación. Le dije a Gerardo que no iba porque iba Viviana, pero no por vos, sino por la persona que tenías al lado: ‘Termino en la comisaría o en el hospital...’. Eso Gerardo no me lo perdonó”. Entre risas, Canosa le contestó: “Yo fui sola, por las dudas...”.

Por último, la conductora dio detalles de un encuentro que tuvieron para hacer las paces y dejar de lado sus diferencias: “Con los años aprendí y sentí que te quería mucho. El día que vino Luis a casa que, lo invité para que conociera a Martina (su hija) y a mamá, para arreglar nuestras cosas. Mamá y mi mejor amiga estaban escondidas, una en la puerta de la cocina y la otra en la puerta de la habitación... Ese día me di cuenta de que lo nuestro era como si no hubiera pasado nada”.

