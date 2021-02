Pepe Cibrián contó que se puso de novio por Tinder: “Hace dos meses que estoy con un gran compañero”

Pepe Cibrian contó cómo conoció a su actual pareja

Que no hay edad para el amor, no es ninguna novedad. Sin embargo, muchas personas se niegan a utilizar las nuevas plataformas disponibles para formar pareja, creyendo que están pensadas sólo para los más jóvenes. En ese sentido, Pepe Cibrián rompió con todos los mitos al confirmar que consiguió pareja en Tinder y que ya lleva dos meses de noviazgo.

Invitado a Los Mammones, por América, el exitoso productor no dudó en responder cuando Jey Mammon le preguntó por su experiencia con la aplicación. “Es un señor grande con dos hijas divinas. Un gran compañero. Es una persona ideal. Él tiene 53 años y yo tengo 73, siempre me toca ser mayor”, dijo al confirmar su flamante relación.

¿Cómo fue que llegó a matchear con este hombre? “Empezamos con: ‘Hola, ¿qué tal?, ¿Como te va? ¿A qué te dedicás?’. Le dije: ‘Odio el Tinder para hablar y le dí mi WhatsApp. Después seguimos por teléfono, hasta que llegamos a encontrarnos y conocernos. Y así formamos una pareja maravillosa”, relató Pepe sin ningún prurito.

El mes pasado, en un mano a mano con José María Muscari en el ciclo Confesiones de Infobae, el también actor había contado sobre su anterior relación y, paradójicamente, había dicho que Tinder no le había funcionado como método para encontrar una pareja.

“Era veinticinco años menor que yo, un hombre muy luchador, muy ambicioso, muy cálido, muy compañero. Pero hoy está muy difícil. Y eso que entro en Tinder para ver si puedo encontrar alguien en quien apoyarme y que me apoye, pero es todo como de ácido lisérgico, porque te llaman, hablamos una semana maravilloso, y vos decís: “Mirá qué agradable es esta persona”. Y de pronto no te hablan más. Es horrible lo de las redes. Hay gente que se ha casado por las redes, no ha sido mi caso”, había señalado entonces.

CONFESIONES: José María Muscari y Pepe Cibrián #CONFESIONES

En el plano laboral, en 2020 fue jurado del Cantando 2020, pero al poco tiempo tuvo que abandonar el certamen. Un problema de salud que venía arrastrando una de sus tías y que lo tuvo preocupado y con la cabeza puesta ahí, sumado a que hubo diferencias con la producción, hicieron que se llevara adelante la desvinculación de común acuerdo.

“Lamentablemente una de las personas que trabajan en casa a cargo de mi tía Carmen, de 90 años, comenzó a sentir síntomas de COVID-19. Se sometió a un hisopado que en el día de ayer se confirmó como positivo”, comenzó diciendo en su cuenta de Twitter. Y explicó: “Por todo esto, toda la familia deberá mantener estricta cuarentena hasta cumplir los días de aislamiento correspondientes. Esto me impide cumplir mi rol de jurado dentro del Cantando 2020, pero si con mi responsabilidad civil como ciudadano”.

En ese momento, Pepito habló con Teleshow y se explayó sobre su momento personal que se vio afectado por su entorno. Contó lo que ocurrió con su tía y agregó: “Yo tampoco estoy bien… No sé si es por la depresión o por tristeza que me genera esto”, comenzó. Y prosiguió sobre su continuidad en el jurado: “Los que ellos decidan hacer conmigo ya no es mi problema. Nunca me han dicho: ‘Usted no sigue’. Si no sigo no es un tema grave. Lo grave es cómo estamos mi tía y yo”.

