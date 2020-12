“Menores desnudos”: Julieta Nair Calvo publicó en Instagram fotos de su infancia pero se las censuraron

Julieta Nair Calvo se quejó por las regulaciones de Instagram

Las redes sociales tienen políticas restrictivas para evitar aquel contenido que consideran inapropiado, como en el caso de las regulaciones que mantiene Instagram. Sin embargo, muchas personas las desconocen y se sorprenden cuando les censuran las imágenes que publicaron en sus respectivas cuentas.

Una situación de este estilo vivió Julieta Nair Calvo, quien compartió con sus miles de seguidores de Instagram unas fotografías de su infancia, pero se asombró cuando le eliminaron ese contenido que no tenía nada de malo. Por ejemplo, en una de las imágenes de cuando era niña aparecía posando con un traje de baño.

La actriz no se quedó de brazos cruzados y se quejó de esta censura. Volvió a postear ese contenido a su cuenta oficial, ya que consideraba que las imágenes eran totalmente inocentes. “A ver si ahora Instagram me deja subir mis fotos sin cancelarme la publicación por poner ‘menores desnudos’”, escribió en la descripción, y agregó emojis que expresaban su indignación.

Por esta imagen, Instagram le censuró el contenido a Julieta Nair Calvo

Sus seguidores le hicieron comentarios positivos y le expresaron todo su amor y admiración. Incluso algunas de sus colegas también postearon, como Celeste Cid, su ex compañera de elenco en la ficción Separadas, que le escribió: “Qué cosa más morfable”. También le dejó un comentario Sofía Jujuy Jiménez. “Ayyy, más linda”, manifestó la modelo junto a caritas con corazones.

Julieta Nair Calvo volvió a compartir las fotos que Instagram le eliminó

Como parte de su política, la mencionada red social se reserva el derecho de retirar imágenes de menores de edad sin ropa, desnudos o semidesnudos. Este punto es polémico ya que como en el caso de Julieta, una foto de una niña en traje de baño no puede considerarse contenido sexual. Pero es muy común que sean censuradas imágenes que suben los mismos padres de sus hijos.

¿Qué otro tipo de contenido no permite subir Instagram? También están prohibidas las fotos en las que aparezcan los genitales, así como las imágenes en las que se muestre a personas teniendo relaciones sexuales explícitas. Y no se pueden subir fotos de los pezones femeninos. Muchas famosas se han expresado en contra de esta normativa y han realizado campañas bajo el lema “free the nipple”, (libera al pezón). Ya que en el caso de los hombres no existe ninguna restricción en cuanto a si muestran el torso desnudo.

Sí están permitidas los desnudos relacionados a obras de arte, es decir, que formen parte de pinturas o esculturas. Además, se pueden subir imágenes de lactancia materna en la que se muestren a una madre dándole el pecho a su hijo. Asimismo, no hay problema con mostrar las cicatrices provocadas por intervenciones quirúrgicas como mastectomías mamarias.

De esta manera, la red social intenta evitar el contenido sexual inapropiado, en especial cuando se trata de menores de edad, más allá de que se generan ciertas contradicciones. Muchos usuarios se quejan de estas restricciones que en algunos casos, como le ocurrió a Julieta Nair Calvo, no tienen ningún sentido. Sin embargo, es muy importante conocer estas reglas y normas para evitar que Instagram te borre las fotos o incluso para que no te bloqueen la cuenta.





