Ivana Nadal vuelve a generar polémica: contó que se curó de un orzuelo “abrazándose y diciéndose cosas lindas”

Ivana Nadal volvió a ser tendencia en redes por sus dichos sobre las enfermedades y sus dudosos métodos para curarlas. Esta vez, la modelo y ex conductora de televisión explicó a sus seguidores en Instagram cómo, según ella, se curó de un orzuelo “cerrando los ojos, diciéndose cosas lindas y pensando en ella”.

“Hace dos días tenía el orzuelo explotado. La única forma para que se me vaya y volver a mi centro fue hablarme bien, decirme cosas lindas, cerrar los ojos y pensar en mí”, expresó en un video que subió a sus redes sociales. “Abrazarme, de verdad, mandarle amor al orzuelo y dejar de putearme por tenerlo”, concluyó la modelo.

Desde hace un tiempo, Ivana da consejos para llevar una vida más espiritual, pero sin ser una especialista en el tema. Hace unos días, quedó en el ojo de la tormenta al realizar una reflexión sobre las enfermedades y la manera de poder curarse que provocó muchas críticas.

“El otro día hablaba de lo que era la depresión y la ansiedad y mucha gente me vino a decir que es una enfermedad la depresión. Y yo te pregunto: ¿no sabías que todas las enfermedades son emocionales y que tienen cura si creés en vos? Replantéalo. Fijate. Si no creés, está perfecto. Cada uno puede creer lo que quiera en su vida, por eso cada uno tiene la propia. A disfrutar”, había señalado la modelo.

Nadal se convirtió en trending topic y muchos usuarios contaron historias personales para demostrar lo peligroso que puede ser que una persona pública con tantos seguidores realice este tipo de comentarios. “Ivana, le hubieras dicho a mi abuelo que hubiese podido curar su cáncer con mentalidad. ¡Se murió al pedo!”, manifestó una persona. “5 años pasando por depresión y lastimándome de manera psicológica y física para que al final Ivana Nadal me diga que solo me la tenía que creer que ya me curaba”, expresó otra.

Al ver la gran cantidad de usuarios que le dejaron mensajes positivos y negativos, la conductora realizó otro posteo para seguir dando consejos a sus seguidores. “Estoy impresionada, son un montón de gente diciendo cosas hermosas y abriendo su corazón”, dijo la joven en sus historias de Instagram.

“Yo les digo a ustedes que la vida de ustedes, es de ustedes. Son los únicos que tienen poder en su vidas. Ustedes mismos, y me lo digo a mí siempre. A los que se enojan, les digo que no lo hagan. No tiene sentido, se están enojando con ustedes mismos. Mi vida, mis creencias, mi felicidad y mi evolución espiritual y apertura de conciencia continúan”, explicó Ivana.

“Me gusta creer en cosas nuevas, me gusta creer en mí, en que soy un ser espiritual que tiene poder sobre sus emociones. Yo elijo cómo transitar cada momento en mi vida. Pensalo, ponelo a prueba. Si no te gusta, no lo hagas. Es tu vida, y yo hago lo que quiero con la mía”, manifestó Nadal en la red social.

