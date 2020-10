Patricio Giménez le pidió disculpas a Romina Pereiro tras su pelea con Jorge Rial: “Estuve muy angustiado por haberte involucrado en el problema que tengo con tu marido”

Patricio Giménez le pidió disculpas a Romina Pereiro (Video: Instagram)

El escándalo comenzó el sábado de la semana pasada cuando, a través de una serie de historias de Instagram, Patricio Giménez criticó duramente al Gobierno Nacional. “Tengo a mi mamá con cáncer en Argentina y no la puedo sacar de ahí”, había dicho el cantante, quien desde el mes de mayo se encuentra instalado en Uruguay junto a su hermana, Susana Giménez, al tiempo que cuestionaba con términos muy subidos de tono al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Inmediatamente, Jorge Rial se hizo eco de las declaraciones de Patricio y, desde su cuenta de Twitter, escribió de manera irónica: “Desde el dorado exilio en Punta del Este y vaciándole la heladera (entre otras cosas) a @Su_Gimenez, habla al país...”. Y acompañó su posteo con la nota de Teleshow al respecto. Pero el lunes siguiente y desde Intrusos, por América, el conductor volvió a referirse a los dichos del cantante sin pelos en la lengua y lo cuestionó por hablar desde el exilio y trabajando de “hermano de” la diva.

Esto desató un fuerte ida y vuelta entre Giménez y Jorge en el que, sin tener nada que ver en el tema, terminó involucrada Romina Pereiro, la mujer del conductor. ¿Por qué? Porque el cantante, siempre utilizando el filtro del Guasón, había asegurado que quizá podría comenzar a trabajar de chimentero y ponerse a investigar con quiénes había estado la nutricionistas antes de casarse con Rial. Y esto hizo que la pelea entre él y el periodista fuera in crescendo.

Lo cierto es que, aunque todavía no limó asperezas con el conductor, Patricio decidió hacer un mea culpa y pedirle perdón a Pereiro por haberla mencionado. “Romina, mirá, te quiero hacer una confesión. Hoy estuve bastante angustiado todo el día, porque no me gusta haberte metido en el problema que tengo con tu marido”, comenzó diciendo el cantante, ya sin cubrir su rostro con ningún filtro.

Y continuó: “Mi intención era señalarle que su trabajo fue siempre ver la intimidad de la gente. No tenés nada que ver en este entuerto y tenía ganas de ofrecerte mis más sinceras disculpas, porque cuando uno se equivoca tiene que aprender a disculparse. Por lo demás, sostengo todo lo que dije de tu marido. Así que bueno, disculpá y que estés bien”.

Cabe recordar que, tras las declaraciones de Patricio en las que hacía alusión a la nutricionista, Rial señaló en su programa: “Volvió a hablar el mantenido: así lo llaman ahora. No sé el nombre porque no me acuerdo cómo se llama el que le come la billetera (a Susana), el bueno para nada”. Y, después de tildarlo de “cobarde”, se encargó de defender a Pereiro.

“Salió a contestarme ejerciendo violencia, hablando de mi mujer. ¿Qué tiene que ver con esto? Ojalá tuvieras la mitad de su dignidad, de lo que labura, de su historia de vida...Vos, no tenés nada. Pero esto se ha puesto de moda: los inútiles hablando de la mujer”, se lamentó Rial, quien este jueves le dedicó un sentido mensaje a Romina por el día de su cumpleaños.

Cabe señalar que el pedido de disculpas públicas de Giménez llegó después de que Pereiro manifestara su intención de acudir a la Justicia para denunciarlo por violencia de género. Y de que Rial le manifestara su intención de encontrarse con él cara a cara para enseñarle “un par de cosas de la vida”.

