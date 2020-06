En los 90, la canadiense estaba en la cima del reconocimiento y la fama. Oriunda de Ottawa, a los 16 años ya había publicado dos álbumes en su país: Alanis (1991) y Now Is The Time (1992). En 1994 se mudó a Los Ángeles y en apenas un año la poderosísima Madonna la llevó a Maverick Records, su sello discográfico donde grabó Jagged Little Pill. El álbum superó los 30 millones de copias vendidas, ganó cuatro premios Grammy y dejó su huella artística en himnos como Ironic o Hand in My Pocket. Con 21 años, se lanzó a una gira de un año y medio donde brindó más de 200 conciertos por todo el planeta. A su vuelta grabó otro álbum, realizó la banda sonora de la película Dogma y participó como actriz en la serie Nip/ Tuck.