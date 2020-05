- Raúl Porchetto: la idea con Raly fue que justo estaba comenzando la cuarentena y lo llamé, hacía muchísimo tiempo que no hablaba con él, para ver cómo andaba y cómo la estaba pasando. Y allí empezamos a hablar de música, como es típico entre músicos, y me mencionó “Bajaste del norte”, que una vez me había dicho que le encantaba el tema y la versión que había hecho León. Y me dijo que le gustaría que la cantáramos.