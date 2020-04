—Lo mejor que estoy haciendo, para un tipo como yo que siempre tuvo un problema con el sobrepeso, es cumplir con la dieta a rajatabla. Me llega el delivery con viandas y estoy en grupos de Zoom y en contacto con los profesionales del doctor (Máximo) Ravenna, porque me podría ir a diablo con esto. Es muy importante esto porque llevo 25 kilos abajo y vengo cuidándome mucho. Me hace falta hacer un poco de movimiento… Vivimos en un departamento y lo único que estamos haciendo es subir y bajar las escaleras. Me di cuenta algunas veces que tuve que salir a hacer las compras -y aprovecho para decírselo a la gente que lo tenga en cuenta-: después de estar tanto tiempo encerrado, cuandos salís a la calle te podés marear. Te marea el sol y al caminar senís las piernas flojas. Yo tuve un mareo, pero no fue más que eso.