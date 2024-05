Qué significan los nuevos asientos del Metro de Madrid que están pintados de verde

Metro de Madrid, uno de los medios de transporte que conforman el Consorcio Regional

La norma UNE-EN 16585-2:2018, publicada en el año 2018, establece que al menos el 10% de las plazas de cada tren deben estar reservadas. Si bien no es de obligado cumplimiento, el transporte público suele incorporar estos sitios, que generalmente viene señalizados ya sea por un color distinto de asiento o por una pegatina.

Los asientos reservados están dispuestos para aquellas personas con movilidad reducida, mujeres embarazadas o personas mayores, ya que son los más próximos a la salida del vagón, por lo que es obligatorio ceder las plazas asignadas a este grupo.

Te puede interesar: Estaciones fantasma: Metro de Madrid dejó 81.000 turnos sin cubrir con personal durante todo 2023

Sin embargo, existen ocasiones en las que, ya sea por despiste o por ignorancia, estas plazas son ocupadas por el resto de viajeros, especialmente en hora punta. En este sentido, Metro Madrid ha llevado una iniciativa para reforzar la visibilidad de estos asientos, anteriormente señalizados con una pegatina azul en la ventanilla.

👉 ¿Los has visto ya?



Los asientos verdes ayudan a reconocer con más facilidad los asientos reservados a quienes más los necesitan.#Civismo pic.twitter.com/CZ1nfUa9SD — Metro de Madrid (@metro_madrid) May 6, 2024

Si antes eran de color blanco como el resto de plazas sentadas, ahora serán de color verde, por lo que no habrá excusa para no reconocerlos. La nueva medida aún no se ha aplicado a todos los trenes, por lo que es probable que no encuentre estos nuevos asientos en algunos vagones.

Otras normas de Metro y sanciones

Consorcio Regional de Transportes advierte que, además de esta norma, existen otras medidas que se aplican para mantener el civismo y el confort de los viajeros en el transporte público. Entre ellas destaca la permisión del acceso y estacionamiento de bicicletas en horarios y estaciones específicas, siempre cumpliendo condiciones de uso determinadas o el acceso de los animales domésticos, incluidos perros de asistencia y pequeños animales en receptáculos.

Metro explica que constituyen infracciones todas aquellas conductas tipificadas en el artículo 142.14. de la Ley 16/1987, de 30 de julio, y en el artículo 19.2.a) de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre.

Te puede interesar: Las líneas de metro por las que circularán los trenes sin conductor en Madrid

También recuerda que siempre que viaje en un transporte público debe disponer de un billete válido desde el inicio hasta el final del viaje, que debe cancelar en las máquinas a la entrada del transporte y enseñar a los empleados de la empresa si se lo solicitan durante el viaje. En caso de no llevar billete válido, tendrá que pagar una multa que dependerá del transporte que utilice:



Autobuses urbanos. 20 veces el importe del billete.



Autobuses interurbanos y Metro de Madrid. La multa es de 80 euros. Si se paga en el momento o en un plazo de 15 días, el importe baja a 40 €.



Cercanías Renfe. El triple del importe del título de transporte sencillo, del recorrido máximo de las zonas de cada línea.



El metro madrileño es el transporte público más utilizado por los ciudadanos de la capital y de España. Según el Observatorio de la Movilidad Metropolitana, el servicio público superó en 2023 los 340,9 millones de viajes.