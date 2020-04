Por último, les dejó un contundente mensaje a los argentinos: “Que respeten el no salir de sus casas, de sus viviendas. Eso hay que respetarlo a rajatabla. Sé que gran parte de la gente, y yo me incluyo por momentos… Quiero salir y digo ‘no, no, hay que quedarse en la casa y no salir’. Esto va a pasar y vamos a volver a ser todos felices. Para todos los argentinos, todo mi amor”.